Meta güçlü bilançoya rağmen düştü: Artan harcama planı satış getirdi

Meta'nın 31 Mart 2026'da sona eren üç aylık dönemde geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 56,311 milyar dolara yükseldi. Meta, 2025'in aynı döneminde 42,314 milyar dolar gelir elde etmişti.

Wall Street analistleri 31 Mart'ta sona eren çeyrek dönem içinh 55,51 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Meta, cari çeyrek dönem için ise 58 milyar dolar ile 61 milyar dolar arasında gelir öngördü.

Maliyetler ve giderler aynı dönemde yüzde 35 artışla 24,759 milyar dolardan 33,439 milyar dolara çıktı.

Faaliyet karı yüzde 30 artarak 17,555 milyar dolardan 22,872 milyar dolara yükseldi. Faaliyet marjı ise yüzde 41 seviyesinde sabit kaldı.

Harcama beklentisi yükseldi

Şirketin net karı ilk çeyrekte yüzde 61 artışla 16,644 milyar dolardan 26,773 milyar dolara çıktı.

Seyreltilmiş hisse başına kar da yüzde 62 artarak 6,43 dolardan 10,44 dolara yükseldi.

Meta'nın gelir vergisi karşılığı kalemi 5,021 milyar dolar vergi avantajı olarak kaydedilirken, efektif vergi oranı eksi yüzde 23 oldu. Geçen yılın aynı döneminde şirketin efektif vergi oranı yüzde 9 seviyesindeydi.

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, güçlü bir çeyrek geçirdiklerini ve Meta Superintelligence Labs'in ilk modelini yayımladıklarını belirterek, milyarlarca insana kişisel süperzeka sunma hedefinde ilerlediklerini söyledi.

Meta Platforms, yapay zekâ stratejisi ve artan bileşen maliyetlerini gerekçe göstererek 2026 yılı sermaye harcaması beklentisini yükseltti.

Yapay zeka stratejisi

Şirket, yıl geneli sermaye harcamalarının 125 milyar dolar ile 145 milyar dolar arasında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu tahmin, Meta'nın ocak ayında paylaştığı önceki öngörüsüne göre yaklaşık yüzde 7,4 artışa işaret etti ve analist beklentilerinin üzerine çıktı.

Meta Mali İşler Direktörü Susan Li, artışın bir bölümünün şirketin yapay zekâ stratejisinin işe yaradığına dair inançtan kaynaklandığını, ancak daha yüksek bileşen fiyatları ve ilave veri merkezi maliyetlerinin de bu yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Yükselen harcama tahmini, yatırımcıların bu yatırımların geri dönüşüne ilişkin kaygılarını artırdı. Meta hisseleri, Zuckerberg'in yatırımlardan nasıl getiri sağlanacağına dair ayrıntı vermemesi sonrası seans sonrası işlemlerde yüzde 7'ye kadar düştü. Hisse, normal seansı New York'ta 669,12 dolardan kapatmış ve yıl başından bu yana yüzde 1,4 yükselmişti.