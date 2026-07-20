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Meta ve Anthropic 10 milyar dolarlık veri merkezi kuruyor

Sosyal medya devi Meta, altyapı yatırımlarına 145 milyar dolar harcarken yeni bir bulut bilişim girişimi başlatmayı planlıyor. Anthropic işbirliği ile kurulması planlanan veri merkezinin yatırım tutarının toplamda 10 milyar dolar olması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Meta ve Anthropic 10 milyar dolarlık veri merkezi kuruyor
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Deniz GÜLDAĞ

Meta, Anthropic işbirliği ile kuracağı 10 milyar dolarlık veri merkezi hamlesiyle bu alana yüz milyarlarca dolar yatırım yapan Amazon, Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin arasına katıldı.

Meta, yeni bulut bilişim girişimini hayata geçirmeyi planlarken, veri merkezi kapasitesini Anthropic’e kiralamak için görüşmeler yürütüyor. Anlaşmanın milyarlarca dolar değerinde olacağı, toplamda 10 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, ‘Claude’ yapay zeka modelinin geliştiricisi Anthropic, Meta yetkililerine teklifini haziran ayında sundu. Şirket, artan talebe ayak uydurmak ve yapay zeka modellerini müşterilerine sunabilmek için yeni bilgi işlem gücü sağlayıcıları arıyor.

Kaynaklardan birine göre Meta ile yapılabilecek anlaşmanın değeri iki yıl içinde 10 milyar dolara kadar ulaşabilir ve ödemeler bu süre boyunca aylık taksitler halinde gerçekleştirilebilir. Ancak görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşmanın gerçekleşmesinin kesin olmadığı ifade ediliyor.

*Bulut bilişim (cloud computing), verileri ve uygulamaları kendi bilgisayarınız yerine internet üzerindeki uzak sunucularda saklama ve çalıştırma teknolojisidir.

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