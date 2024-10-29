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Meta ve Tiktok'a 525 milyon dolarlık çocuk güvenliği davası

Brezilya’da açılan davalar, sosyal medya şirketlerinden çocukların zihinsel sağlığını korumak için bağımlılık uyarıları yapmalarını ve veri koruma mekanizmalarını güçlendirmelerini talep ediyor. Meta, Instagram’daki “Genç Hesabı” özelliğiyle genç kullanıcıların hesap sınırlamalarını otomatik hale getirerek, güvenli deneyim sunmayı amaçladığını duyurdu. TikTok dava hakkında bildirim almadığını belirtirken, Kwai ise kullanıcı güvenliği, özellikle de çocuk güvenliği konusunu öncelikleri arasında gördüğünü vurguladı.

Haber Merkezi
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Meta ve Tiktok'a 525 milyon dolarlık çocuk güvenliği davası
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Brezilya Tüketici Hakları Grubu Kolektif Savunma Enstitüsü, sosyal medya platformları TikTok, Kwai ve Meta Platforms’un Brezilya birimlerine, çocukların bu platformları kontrolsüz şekilde kullanmasını önleyecek mekanizmalar oluşturmadıkları gerekçesiyle 3 milyar real (525,27 milyon dolar) tazminat talep eden iki dava açtı. Reuters'ın haberine göre, bu davalar, şirketlerin reşit olmayan kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altına alacak adımlar atmasını amaçlıyor.

Sosyal medya düzenlemelerinde yeni tartışmalar

Latin Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya’da sosyal medya düzenlemeleri, X’in sahibi Elon Musk ile bir Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı arasında süregelen anlaşmazlık sonucu sosyal medya şirketlerine uygulanan ağır para cezalarıyla yeniden gündeme geldi.

Davada öne çıkan talepler

Açılan davalarda, şirketlerin çocuk ve gençlerin sosyal medya bağımlılığının zihinsel sağlıkları üzerindeki risklerine dair açık uyarılar yapması ve veri koruma mekanizmalarını netleştirmesi talep ediliyor. Dava, çocuklar ve gençler tarafından sosyal medyanın denetimsiz kullanımının yaratabileceği potansiyel zararları inceleyen bir dizi araştırmaya dayanıyor.

Açıklamalar ve şirket yanıtları

Davacılardan avukat Lillian Salgado, "Algoritmanın işleyiş şekli, 18 yaş altı kullanıcıların verilerinin işlenme biçimi, 13 yaş üzeri gençlerin hesap oluşturulması ve denetlenmesi konularında, gelişmiş ülkelerde uygulanan daha güvenli ve sağlıklı bir deneyimi sağlamak için acil önlemler alınmalıdır," dedi.

Meta Platforms ise yaptığı açıklamada, “Gençlerin uygulamalarımızda güvenli ve yaşlarına uygun deneyimler yaşamalarını istiyoruz. Bu konuda on yılı aşkın süredir çalışıyoruz; gençler ve velileri desteklemek için 50’den fazla araç, kaynak ve özellik geliştirdik” ifadelerini kullandı. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan şirket, Brezilya’da yakın zamanda sunulacak olan “Genç Hesabı” özelliğini Instagram’da duyurdu. Bu özellik, genç kullanıcıların görebileceği hesapları ve iletişim kurabilecekleri kişileri otomatik olarak sınırlamayı vaat ediyor.

TikTok, dava hakkında henüz bir bildirim almadığını belirtirken; kısa videolara odaklanan bir sosyal medya platformu olan Kwai, kullanıcı güvenliğinin, özellikle de çocuklar için, öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

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