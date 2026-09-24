Meta, yapay zeka destekli yeni cihazlarını tanıttı

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Meta İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mark Zuckerberg ve şirket yöneticileri, çarşamba günü düzenlenen Meta Connect etkinliğinde yeni ürünlerini ve yazılımlarına entegre edilen Muse yapay zeka ajanını tanıttı.

Tanıtılan ürünler arasında hafif sanal gerçeklik gözlükleri, kamerasız Ray-Ban gözlükleri ve Meta'nın yapay zeka yardımcısıyla iletişim kurmaya yarayan anahtarlık boyutunda küçük bir cihaz yer alıyor.

Teknoloji devleri, interneti ve günlük yaşamı yeniden şekillendiren yapay zeka entegreli yeni cihazlar geliştirmek için bir yarış içinde bulunuyor.

Tüketiciler ise testler sırasında yapay zeka ajanlarının izin almadan başka şirketlerin sistemlerine sızdığı olayların ardından yapay zekadan giderek daha fazla endişe duyuyor.

Ayrıca Meta'nın ilk olarak 2023 yılında piyasaya sürülen yapay zeka gözlükleri, kullanıcıları rızaları olmadan kaydetme yeteneği nedeniyle eleştirilmişti.

Buna rağmen Meta, yapay zeka yarışında olumlu bakış açısını koruyor. Zuckerberg etkinlikte yaptığı açıklamada, "Sektördeki insanların geleceğin nasıl şekilleneceğine dair farklı görüşleri var. Ancak Meta olarak insanlara inandığımız için iyimseriz" dedi.

Her yerde Muse

Meta, Muse'un telefon, bilgisayar veya gözlük gibi kullanılan tüm cihazların merkezinde yer aldığı bir vizyon sundu.

Walmart, GameStop, Gap ve Wayfair üzerinden alışveriş desteği eklenerek Muse ile çalışan hizmetler genişletildi. Kullanıcılar yapay zeka ajanından bu mağazalarda gezinmesini ve alışveriş yapmasını isteyebilecek.

Rakip Amazon'un Muse'un mağazasında gezinmesini engellediği göz önüne alındığında Walmart ortaklığı dikkat çekiyor.

Muse ayrıca mevcut dosya, mesaj ve takvim yönetimi yeteneklerinin yanı sıra yakında Mac bilgisayarlardaki uygulamaları da kullanıcı adına çalıştırabilecek.

Meta Baş Yapay Zeka Sorumlusu Alexandr Wang etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Küçük işletmenizi yürütmenize yardımcı olmasını veya sadece işlerinizi sizin yerinize yapmasını sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızın başından kalksanız bile ayarladığınız tüm işler üzerinde sizin için çalışmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

CNN International'ın aktardığına göre bu adımın, Meta'nın OpenClaw, OpenAI'ın Codex ve Anthropic'in Claude gibi diğer ajanlarla rekabet etmesini kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

Özel bir sinema, oyun konsolu ve bilgisayar

Meta, yazılımına Muse entegre edilmiş, bilgisayar ve eğlence cihazı olarak işlev görebileceğini belirttiği yeni gözlüklerini duyurdu.

Meta'nın mevcut gözlüklerinin aksine yeni cihaz gün boyu takılan normal bir gözlük olarak tasarlanmadı. Sanal ekranlar görüntüleyen bu cihazlar film izlemek, oyun oynamak veya görüntülü arama yapmak gibi belirli görevler için kullanılıyor.

Kullanıcılar e-posta yazıp göndermek, belge düzenlemek veya toplantı planlamak gibi görevleri gözlükle konuşarak Muse'a iletebilecek. Samsung da Galaxy XR başlığında benzer bir yaklaşımla Google Gemini asistanını entegre etmişti.

Meta, cihazın hafif tasarımı ve düşük fiyatı ile rakip ürünlerden ayrılacağını savunuyor. Meta'nın VR gözlükleri ilkbaharda bin 299 dolardan satışa sunulacak.

Yeni Meta Ray-Ban gözlükleri ve Muse Charm

Meta, cihazların kullanıcıları gizlice kaydetme yeteneğine ilişkin gizlilik endişelerine rağmen akıllı gözlük stratejisini sürdürüyor.

Şirket, soru sormak ve arama yapmak için sadece ses kaydı alan kamerasız yeni bir Ray-Ban modeli ile kameralı Ray-Ban'in güncellenmiş sürümünü duyurdu.

Meta'nın yapay zeka gözlüklerine yönelik tepkiler son aylarda artış gösterdi. New York'taki mahkeme salonları, Avustralya'daki halka açık yüzme havuzları ve Londra'daki barlar dahil olmak üzere bir çok kurum gözlüklere yasak veya kısıtlama getirdi.

Meta, sadece ses özelliğine sahip yeni gözlüklerin kameralı modellere göre daha hafif olduğunu ve daha uzun pil ömrü sunduğunu belirtti. 13 Ekim'de 349 dolardan satışa çıkacak olan ürünün yanı sıra kameralı Ray-Ban Meta Gen 3 de 449 dolardan başlayan fiyatlarla hemen satışa sunuluyor.

Meta ayrıca gözlük takmak istemeyenler için Muse Charm adında yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Anahtarlık boyutundaki bu küçük cihaz ile telefonun kilidini açmaya, gözlük takmaya veya uygulama başlatmaya gerek kalmadan Muse ile konuşulabilecek. Cihazın yılbaşı alışveriş sezonundan önce piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Piyasa araştırma firması Sensor Tower'a göre Muse'un çıkışından bu yana 2,5 milyondan fazla indirildiği kaydedildi. Zuckerberg, önümüzdeki yıllarda milyarlarca insanın Muse'u kullanmasını beklediğini ifade etti.