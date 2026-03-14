Meta’da büyük işten çıkarma planı: Yapay zekâ yatırımları maliyeti artırıyor

Meta’nın yapay zekâ yatırımlarında maliyeti dengelemek ve verimliliği artırmak amacıyla geniş kapsamlı işten çıkarmalar planladığı öne sürüldü. Reuters’ın aktardığına göre, konuya yakın üç kaynak, şirketin çalışan sayısının yüzde 20 ya da daha fazla azaltılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Kaynaklar, planlanan işten çıkarmaların tarihinin henüz netleşmediğini ve kesintilerin kapsamının da henüz belli olmadığını belirtti. Aynı kaynaklara göre, Meta’nın üst düzey yöneticilerinin son dönemde ekip yöneticileriyle görüşerek küçülme programlarını hazırlamalarını istedi.

Meta Sözcüsü Andy Stone ise planlarla ilgili sorulara yanıt olarak, “Bu, teorik yaklaşımlar hakkında yapılan spekülatif bir haber” ifadelerini kullandı.

Meta’nın çalışan sayısı şirketin son mali bildirimine göre yaklaşık 79 bin kişi seviyesinde bulunuyor. Şirket daha önce Kasım 2022’de yaklaşık 11 bin çalışanını işten çıkarmıştı. Bu sayı, o dönemde toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 13’ü olurken, yaklaşık dört ay sonra ise 10 bin kişilik ek bir işten çıkarma planı açıklanmıştı.

Zuckerberg’in odağı üretken yapay zekâda

Meta CEO’su Mark Zuckerberg son bir yıldır şirketin üretken yapay zekâ alanında daha güçlü rekabet etmesi için çalışmalar yürütüyor. Şirket bu kapsamda yeni kurulan “süper zekâ” ekibine üst düzey yapay zekâ araştırmacılarını çekmek için bazı durumlarda dört yıl için yüz milyonlarca dolara ulaşan ücret paketleri teklif etti.

Meta ayrıca 2028 yılına kadar veri merkezleri kurmak için yaklaşık 600 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Şirket bu hafta başında yapay zekâ ajanları için geliştirilen sosyal ağ platformu Moltbook’u satın aldı. Reuters daha önce Meta’nın Çinli yapay zekâ girişimi Manus’u satın almak için de en az 2 milyar dolar harcadığını bildirmişti.

Zuckerberg ocak ayında yaptığı bir açıklamada, yapay zekâ yatırımlarının verimlilik artışı sağladığını belirterek, daha önce büyük ekipler gerektiren bazı projelerin artık “çok yetenekli tek bir kişi” tarafından gerçekleştirilebildiğini görmeye başladıklarını ifade etmişti.

Teknoloji şirketlerinde benzer eğilim

Meta’nın planlarının, özellikle teknoloji sektöründeki büyük ABD şirketleri arasında görülen daha geniş bir eğilimin parçası olduğu değerlendiriliyor. Şirket yöneticileri, yapay zekâ sistemlerindeki son gelişmelerin iş gücü planlarında değişiklik yapılmasının nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor.

Ocak ayında Amazon yaklaşık 16 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Geçen ay ise finansal teknoloji şirketi Block Inc. çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkardı. Şirketin CEO’su Jack Dorsey bu kararda yapay zekâ araçlarının artan kapasitesinin şirketlerin daha küçük ekiplerle daha fazla iş yapabilmesine imkân tanımasının etkili olduğunu belirtmişti.

Meta’nın yapay zekâ yatırımları, geçen yıl Llama 4 modelleriyle yaşanan bazı sorunların ardından gündeme geldi. Şirket erken sürümlerde kullanılan ölçütler konusunda yanıltıcı sonuçlar verdiği yönünde eleştirilerle karşılaşmıştı. Yaz aylarında yayımlanması planlanan en büyük model olan “Behemoth” ise daha sonra iptal edilmişti.

Meta’nın süper zekâ ekibi bu yıl “Avokado” adı verilen yeni bir model üzerinde çalışarak şirketin bu alandaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak kaynaklara göre bu modelin performansı da şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı.