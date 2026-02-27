Meta'dan Google’a milyarlık yapay zekâ çip anlaşması

The Information’ın görüşmelere dahil bir kaynağa dayandırdığı haberine göre; Meta Platforms, yeni yapay zekâ modelleri geliştirmek amacıyla Google’dan yapay zekâ çipleri kiralamak için milyarlarca dolarlık çok yıllık bir anlaşma imzaladı.

Meta, veri merkezlerinde kullanmak üzere TPU satın almak için Google ile gelecek yıldan itibaren başlayabilecek görüşmeler de yürütüyor; ancak bu görüşmelerin mevcut durumu net değil.

Haberde ayrıca Google’ın, TPU’ları diğer müşterilere kiralayacak bir ortak girişimi finanse etmek üzere kimliği açıklanmayan büyük bir yatırım şirketiyle anlaşma imzaladığı da belirtildi.