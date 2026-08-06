  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Meta’dan, OpenAI ve Anthropic'e karşı yeni hamle
Takip Et

Meta’dan, OpenAI ve Anthropic'e karşı yeni hamle

Meta, OpenAI ve Anthropic'in ürünleriyle rekabet edecek yeni yapay zeka destekli kodlama ajanı Muse Code'u tanıttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Meta’dan, OpenAI ve Anthropic'e karşı yeni hamle
Takip Et

Deniz GÜLDAĞ

Meta, dün yaptığı duyuruda yapay zeka destekli kodlama ajanı yeni ürünü Muse Code’un rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olarak piyasaya sürülüceğini açıkladı.

Meta, yapay zeka alanındaki yatırımlarından artık gelir elde etmesi gerektiği konusunda yatırımcıların baskısıyla karşı karşıya. Şirket hisseleri, geçen hafta açıklanan bilançonun ardından yüzde 10 değer kaybetti.

Kodlama ajanları, kullanıcıların doğrudan kod yazmasına gerek kalmadan projeler geliştirmesine ve yazılım çalışmalarını tamamlamasına olanak tanıyan yapay zeka modelleridir.

Sosyal medya fenomeni canlı yayında vurularak öldürüldüSosyal medya fenomeni canlı yayında vurularak öldürüldüDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İran: Hürmüz Boğazı’nın açılması ABD'nin tutumuna bağlıİran: Hürmüz Boğazı’nın açılması ABD'nin tutumuna bağlıDünya
Meteoroloji'den son hava raporu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminlerMeteoroloji'den son hava raporu: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek! İşte tahminlerGündem