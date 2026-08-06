Meta’dan, OpenAI ve Anthropic'e karşı yeni hamle
Meta, OpenAI ve Anthropic'in ürünleriyle rekabet edecek yeni yapay zeka destekli kodlama ajanı Muse Code'u tanıttı.
Deniz GÜLDAĞ
Meta, dün yaptığı duyuruda yapay zeka destekli kodlama ajanı yeni ürünü Muse Code’un rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olarak piyasaya sürülüceğini açıkladı.
Meta, yapay zeka alanındaki yatırımlarından artık gelir elde etmesi gerektiği konusunda yatırımcıların baskısıyla karşı karşıya. Şirket hisseleri, geçen hafta açıklanan bilançonun ardından yüzde 10 değer kaybetti.
Kodlama ajanları, kullanıcıların doğrudan kod yazmasına gerek kalmadan projeler geliştirmesine ve yazılım çalışmalarını tamamlamasına olanak tanıyan yapay zeka modelleridir.