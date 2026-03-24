Metal endeks şubatta yönünü yukarı çevirdi, yılın kalanı için umut verdi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi’nin 2026 yılı Şubat ayı sonuçları açıklandı.

Endeks verileri, 2026 yılına sert bir düşüşle başlayan metal sanayinin şubat ayında yeniden toparlanma eğilimine girdiğini gösterdi.

Ocak ayında son 22 ayın en düşük seviyesine gerileyen ihracat miktar endeksi, şubat ayında yüzde 3,5 oranında artış göstererek ocak ayındaki 111,84 olan değerinden şubat ayı sonunda 115,72 seviyesine çıktı.

Ton bazında ihracat rakamları da bu toparlanmayı desteklerken, ocak ayında 205 bin 262 ton olan metal sanayi ihracatı, şubat ayında yüzde 3,5 artışla 212 bin 394 tona yükseldi.

İhracat değer endeksinde yüzde 2,5'lik artış

TR-METALENDEKS verilerine göre miktar bazındaki artış ihracat gelirlerine de pozitif yansıdı.

Ocak ayında 158,98 olan ihracat değer endeksi, şubat ayında yüzde 2,5 oranında artarak 162,93 seviyesine ulaştı. Tutar bazında bakıldığında ise metal sanayi ihracatı, ocak ayındaki 1 milyar 91 milyon dolar seviyesinden şubat ayında 1 milyar 118 milyon dolara yükseldi.

Rapora göre bu değer artışı, büyük ölçüde adet ve kilogram bazındaki miktar artışının bir sonucu oldu.

Öte yandan ocak ayında 5,32 dolar/kg ile endeks tarihinin rekorunu kıran ortalama ihracat birim fiyatları, şubat ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 5,26 dolar/kg seviyesine geriledi.

İDDMİB raporunda, dünya ekonomisinin 2026-2029 dönemine ilişkin zayıf beklentiler nedeniyle metal fiyatlarının önümüzdeki süreçte düşük ve yatay bir seyir izlemesinin öngörüldüğü bir kez daha vurgulandı.

Alt sektörlere bakıldığında ise ocak ayındaki sert düşüşlerin ardından çoğu sektörde bir toparlanma olduğu göze çarptı.

Alüminyum miktar endeksi 121,2’den 132,0 puana, değer endeksi ise 159,4’ten 173,0 puana çıkarak güçlü bir toparlanma kaydetti.

Aynı ayda birim fiyatlar da 4,76 dolar/kg'dan 4,83 dolar/kg’a yükseldi. Hırdavat sektörü miktar endeksi ocak ayındaki sert düşüşün ardından 87,1’den 99,2’ye, değer endeksi de 125,0’ten 135,9’a yükseldi.

Birim fiyatlar ise 3,14 dolar/kg'dan 2,99 dolar/kg seviyesine geriledi. Mutfak Eşyaları miktar endeksi 78,8’den 81,2’ye, değer endeksi 97,5'ten 105,1'e çıkarken, Armatür ve Döküm sektörleri de hem miktar hem de değer bazında artış trendine eşlik etti.

Şubat ayında genel tablodan farklı ayrışan tek alt sektör ise bakır oldu. Bakırda miktar endeksi 126,7’den 108,3’e gerilemesine rağmen, birim fiyatların 12,68 dolardan 13,22 dolar/kg seviyesine çıkarak yükselişini sürdürmesi dikkat çekerken, miktardaki düşüşün etkisiyle değer endeksi 230,8 puandan 205,8 puana geriledi.

TR-METALENDEKS verilerine göre 2026 Şubat ayı, ocak ayındaki miktar kayıplarının telafi edilmeye başlandığı, ihracat tutarının yeniden ivme kazandığı ve rekor seviyedeki birim fiyatların küçük bir düzeltme ile yatay seyre geçtiği bir ay olarak kayıtlara geçmiş oldu.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecelioğlu, "Sanayimizin esnek üretim kabiliyeti ve pazar çeşitliliği sayesinde hızlı reaksiyon alabiliyoruz diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"2026 yılına miktar bazında zayıf bir başlangıç yapan metal sanayinin şubat ayı itibarıyla yeniden toparlanma eğilimine girdiğini görüyoruz. Özellikle ihracat miktarındaki artışın, değer endeksine de olumlu yansıması sektörümüz açısından önemli bir gelişme. Bu tablo, küresel talepteki dalgalanmalara rağmen Türk metal sanayinin esnek üretim kabiliyeti ve pazar çeşitliliği sayesinde hızlı reaksiyon alabildiğini ortaya koyuyor.

Diğer taraftan, ocak ayında tarihi zirveye ulaşan birim fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme yaşanması, önümüzdeki dönemde daha dengeli bir fiyat yapısına işaret ediyor.

Küresel ekonomiye ilişkin temkinli beklentilerin sürdüğü bir ortamda, ihracatta kalıcı büyüme için miktar artışını destekleyecek stratejilere odaklanmamız gerekiyor. Katma değerli üretim, yeni pazarlar ve rekabetçi fiyat dengesiyle sektörümüzün bu yılı daha güçlü bir performansla tamamlayacağına inanıyoruz.”