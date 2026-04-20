Metal endeks toparlanıyor, birim fiyatlar yükseliyor

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi’nin 2026 yılı mart ayı sonuçları açıklandı.

Endeks verileri, 2026 yılına sert bir düşüşle başlayan ancak Şubat ayında yeniden toparlanma eğilimine giren metal sanayinin, mart ayında da bu eğilimini devam ettirdiğini gösterdi.

İhracat miktar ve değer endeksleri yükseliyor

Şubat ayında 115,72 seviyesine ulaşan ihracat miktar endeksi, Mart ayında yüzde 2,7 oranında artış kaydederek 118,80 seviyesine yükseldi. Ton bazında bakıldığında da ihracattaki büyüme dikkat çekti. Şubat ayında 212 bin 394 ton olan metal sanayi ihracatı, Mart ayında 218 bin 41 tona ulaştı.

TR-METALENDEKS verilerine göre miktardaki artış ve birim fiyatların yukarı yönlü hareketi, değer endeksine de yüzde 3,3'lük bir büyüme olarak yansıdı.

Şubat ayında 162,93 olan ihracat değer endeksi, mart ayında 168,31 seviyesine çıkarken, metal sanayi ihracat tutarı ise şubat ayındaki 1 milyar 118 milyon dolar seviyesinden, mart ayında yüzde 3,3 artışla 1 milyar 155 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan ocak ayındaki tarihi zirvesinin ardından şubat ayında kısmi bir geri çekilme yaşayan ihracat birim fiyatları, martta yeniden yönünü yukarı çevirdi. Şubat ayında 5,26 dolar/kg olan ortalama birim fiyat, mart ayında yüzde 0,8 artarak 5,30 dolar/kg seviyesine çıktı.

Hırdavat sıçrama yaptı

Alt sektörlere bakıldığında ise şubat ayındaki toparlanmanın ardından mart ayında da olumlu seyrin devam ettiği izlendi. Alt sektörler arasında özellikle hırdavattaki sıçrama dikkat çekti.

Hırdavat miktar endeksi 99,2’den 119,3 puana yükselirken, birim fiyatlar 2,99'dan 2,56 dolar/kg seviyesine gerilemiş olsa da, miktar kaynaklı güçlü artışla değer endeksi 135,9’dan 139,9’a tırmandı.

Alüminyum miktar endeksi 132,0’den 137,8’e çıkarken, değer endeksi 173,0’dan 181,9’a yükseldi. Birim fiyatlar da artış göstererek 4,83 dolar/kg'dan 4,91 dolar/kg'a geldi.

Şubat ayında gerileyen ender sektörler arasında yer alan bakır miktar endeksi ise 108,3’ten 114,9 puana çıkarak toparlanma çabası içerisine girdi.

Birim fiyatlar 13,22 dolardan 13,01 dolara hafifçe gerilese de, değer endeksi 205,8’den 214,7 puana ulaştı.

Mutfak Eşyaları miktar endeksi 81,2’den 87,1’e, değer endeksi ise 105,1'den 111,2'ye çıkarak pozitif yönde hareket etti. Armatür ve Döküm sektöründe ise diğer sektörlerin aksine sınırlı gerilemeler yaşandı. Armatür miktar endeksi 98,5'ten 97,8'e, Döküm miktar endeksi ise 111,1'den 110,6'ya indi.

Sektör dengelenme sürecine girdi

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yılın başında yaşanan sert düşüşün ardından şubat ayında başlayan toparlanma eğiliminin mart ayında da devam ettiğini söyledi.

Tecdelioğlu, "İhracat miktar ve değer endekslerindeki artışın yanı sıra birim fiyatların da yeniden yükselişe geçmesi, sektörümüz açısından dengelenme sürecine girildiğine işaret ediyor. Özellikle tonaj bazlı büyümenin devam etmesi, küresel talepte kademeli bir iyileşmenin başladığını gösteriyor.” dedi.

Küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen metal sanayinin dirençli bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, “Alt sektörler bazında baktığımızda hırdavat, alüminyum ve bakırda görülen toparlanma, sektörün genelinde yaygın bir iyileşmeye işaret ediyor. Bu tablo, Türk metal sanayinin üretim esnekliği ve pazar çeşitliliği sayesinde değişen koşullara hızlı uyum sağladığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak birim fiyatlardaki dalgalanmanın devam etmesi, katma değerli üretimin önemini daha da artırıyor” diye konuştu.