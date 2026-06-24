İDDMİB/Tecdelioğlu: Metal endekste miktar ve değer düştü, birim fiyatlar tarihi zirvesinde tutundu

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi’nin 2026 yılı mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Endeks verileri, 2026 yılına sert bir düşüşle başlayan ancak şubat ve mart aylarındaki toparlanmanın ardından nisan ayında sert bir şekilde yükselişe geçen endekste belirgin bir gerileme yaşandığını gösterdi.

İhracat miktar ve değer endekslerinde düşüş görülürken, ortalama ihracat birim fiyatları ise tarihi zirvesine çok yakın bir seviyede mayıs ayını tamamladı.

Miktar ve değer endeksinde çift haneli düşüş

Nisan ayında 138,29 seviyesine ulaşan miktar endeksi, mayıs ayında yüzde 13,2 oranında azalarak 120,00 seviyesine düştü. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,1'lik bir daralma kaydedildi.

Öte yandan ton bazında metal sanayi ihracatı verileri de bu düşüşü teyit etti.

Nisan ayındaki 253 bin 814 tonluk ihracat seviyesi, mayıs ayında 220 bin 252 tona geriledi.

Miktar endeksindeki gerilemeye bağlı olarak değer endeksi de mayıs ayını düşüşle tamamladı.

Nisan ayında 201,55 puanla rekor kıran değer endeksi, mayıs ayında yüzde 13,4 oranında azalarak 174,46 puana indi. Metal sanayi ihracat tutarı da 1 milyar 383 milyon dolardan 1 milyar 197 milyon dolara geriledi.

Birim fiyatlar tarihi zirvesine tutundu

Nisan ayında kilogram başına 5,45 dolar ile 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini gören ortalama ihracat birim fiyatı, mayıs ayında sınırlı bir azalmayla kilogram başına 5,44 dolar/kg olarak gerçekleşti.

İhracat miktarındaki kayıplara rağmen fiyatlar yüksek bandındaki yatay seyrini sürdürdü.

Alt sektörlere bakıldığında da, ana alt sektörlerin büyük çoğunluğunda miktar bazında düşüş yaşanırken fiyat performansları değişkenlik gösterdi.

Miktar bazında endeksin yıldızı olan İskele ve Kalıp sektörünün miktar endeksi nisan ayındaki 234,8'den mayıs ayında 304,0'a son derece güçlü bir yükseliş gösterdi. Ancak bu hacimsel artışa karşın sektörün birim fiyatı 2,47 dolardan 1,76 dolara sert bir düşüş yaşadı.

Alüminyumda miktar endeksi 165,2’den 142,3’e, değer endeksi 229,5’ten 202,5’e geriledi. Daralan hacme rağmen birim fiyatlar 5,17 dolardan 5,30 dolara yükseldi.

Bakırda miktar endeksi 129,1’den 111,3’e inerken, birim fiyatı 13,07 dolardan 13,43 dolar/kg seviyesine çıkarak fiyat bazlı artışını sürdürdü.

Mutfak Eşyaları alt sektöründe miktar endeksi 100,5’ten 82,6’ya geriledi, sektörün birim fiyatı ise 4,67 dolardan 4,73 dolara yükseldi.

Hırdavat miktar endeksi 122,1’den 109,9’a, değer endeksi ise 158,3’ten 135,6’ya geriledi. Birim fiyatı da 2,83 dolardan 2,70 dolara düştü.

Armatür miktar endeksi nisan ayındaki 112,5 seviyesinden mayıs ayında 93,7’ye, değer endeksi ise 163,5’ten 134,6’ya geriledi. Sektörün birim fiyatı da 7,32 dolar/kg'dan 7,23 dolar/kg'a düştü.

Döküm alt sektöründe de miktar endeksi nisan ayındaki 128,0 seviyesinden mayıs ayında 106,4’e, değer endeksi ise 166,7’den 136,0’a indi. İhracat birim fiyatı ise 6,54 dolar/kg'dan 6,42 dolar/kg seviyesine geriledi.

Tecdelioğlu: Metal sanayi katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini koruyor

TR-METALENDEKS verilerinin nisan ayında yakalanan güçlü ivmenin ardından mayıs ayında ihracat miktarında ve toplam ihracat değerinde bir yavaşlamaya işaret ettiğini belirten İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Küresel talepteki dalgalanmalar, pazarlardaki belirsizlikler ve artan maliyet baskıları ihracat performansını doğrudan etkiliyor.

Buna rağmen ortalama ihracat birim fiyatımızın kilogram başına 5,44 dolar seviyesinde kalarak tarihi zirvesine yakın seyrini sürdürmesi, metal sanayimizin katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini koruduğunu ortaya koyuyor. Bugün sektörümüz yalnızca daha fazla ürün satmaya değil, daha yüksek değer üreten ürünlerle uluslararası rekabet gücünü artırmaya odaklanıyor” dedi.

Önümüzdeki dönemde küresel ekonomik görünüm, ticaret politikaları ve bölgesel gelişmelerin ihracat performansı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydeden Tecdelioğlu şöyle konuştu:

"Ancak özellikle alüminyum, bakır ve mutfak eşyaları gibi birçok alt sektörde birim fiyatların yükselişini sürdürmesi, önümüzdeki döneme biraz daha umutlu bakmamızı sağlıyor.

Türk metal sanayisi, kalite, tasarım ve teknoloji odaklı dönüşümüne devam edecektir. İDDMİB olarak ihracatçılarımızın yeni pazarlara erişimini artıracak projeler, ticaret heyetleri ve sektörel desteklerle bu dönüşümü güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Hedefimiz, geçici dalgalanmaların ötesine geçerek metal sanayimizi sürdürülebilir ve yüksek katma değerli ihracat büyümesiyle küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımaktır.”