Meta’nın milyarlarca dolarlık Scale AI yatırımında 'öncelik' tartışması

Meta'da CEO Mark Zuckerberg'in son dönemde transfer ettiği yüksek profilli yapay zeka araştırmacıları ile şirketin yıllardır görev yapan üst düzey yöneticileri arasında ciddi bir öncelik çatışması olduğu iddia edildi.

Amerikan gazetesi New York Times'ın haberine göre şirket içindeki çalışanların ikiye bölünmesiyle "biz ve onlar" atmosferi oluştu.

Yapay zeka önceliklerinde anlaşmazlık

Gazetede yer alan iddiaya göre yeni gelen yapay zeka uzmanları, Meta'nın mevcut sosyal medya ve reklam işini geliştirmeye öncelik veren ve Zuckerberg'e yakın olan yöneticilere mesafeli yaklaşıyor. Yapay zeka uzmanlarının, Meta'da önceliği "insan zekasının da üzerine çıkacak süper zeka"yı geliştirmek olması gerektiğini savunduğu belirtiliyor.

Nefes'in haberine göre, gerilimin merkezinde ise Meta'nın 15 milyar dolara satın aldığı Scale AI şirketinin 28 yaşındaki kurucusu Alexandr Wang bulunuyor. Wang şu anda Meta'nın TBD Lab adlı araştırma biriminin liderliğini yapıyor.

Üst düzey yöneticiler arasında gerilim

New York Times'a konuşan kaynaklara göre Wang bu sonbaharda yapılan toplantılarda Meta'nın önde gelen isimlerinden Ürün Yöneticisi Chris Cox ve Baş Teknoloji Sorumlusu Andrew Bosworth ile açıkça ters düştü.

İddiaya göre Cox ve Bosworth, Wang'ın ekibinin Instagram ve Facebook verilerini kullanarak Meta'nın yeni modelini eğitmesini ve sosyal medya algoritmasını güçlendirmesini istiyor.

Wang'ın ise TBD Lab'ın yalnızca OpenAI ve Google gibi rakipleriyle yarışacak üst düzey frontier modelleri geliştirmeye odaklanması gerektiğini savunduğu iddia ediliyor. Wang'ın bu noktada Cox'un "ürüne fazla takılı kalmasının" şirketin yapay zeka alanındaki ilerlemesini yavaşlatabileceğini söylediği aktarıldı.

Bütçe transferi ve resmi açıklama

Haberde Bosworth'un liderliğini yaptığı VR ve AR biriminin 2025 bütçesinden 2 milyar dolar kesilerek Wang'in ekibine aktarıldığı belirtildi. Meta sözcüsü ise bütçenin hâlâ kesinleşmediğini ve haberdeki anlaşmazlık iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Meta İletişim Başkan Yardımcısı Andy Stone da Times'ın haberinin "şaşkınlıkla karşılandığını" söyleyerek iddiaları reddetti.

Ne olmuştu?

Bu, Meta'nın yeni yapay zeka araştırmacılarıyla çıkan ilk çatışma değil. Daha önce Wang'ın Meta içindeki bazı mühendislere karşı şirketin bir sonraki modelini kapalı hale getirmeyi savunduğu ve bunun sürtüşme yarattığı bildirilmişti.

Meta'dan Susan Li, yatırımcılarla yaptığı son görüşmede şirketin gelecek yılki önceliğinin yapay zeka ile sosyal medya algoritmasını geliştirmek olacağını söylemişti. Ancak bu durum, Wang'ın süperzeka odaklı stratejisiyle çatışıyor.

Wang'ın bugün San Francisco'da düzenleyeceği yapay zeka yılbaşı partisine Meta yöneticilerinin davetli olup olmadığı ise bilinmiyor.