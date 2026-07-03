Metro Holding'den sigortacılıkta yurt dışı hamlesi

Metro Holding, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Gürcistan'da faaliyet gösteren Green Insurance Georgia JSC'nin sermayesini temsil eden payların tamamını satın alma kararı aldığını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre satın alma işlemi 11,36 milyon dolar bedelle gerçekleştirilecek.

Satın alma bedelinin iki yıl vadeli ödeme planı kapsamında ödeneceği bildirildi.

Şirket, yatırımın Gürcistan sigorta pazarındaki büyüme potansiyeli ve faaliyetlerini bölgesel ölçekte genişletme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Metro Holding, yatırım kararında Gürcistan'da yürürlüğe giren seyahat sağlık sigortası uygulaması ile 2027 yılında devreye alınması planlanan zorunlu taşıt sigortasının oluşturacağı büyüme potansiyelinin etkili olduğunu ifade etti.

Şirket, satın alma bedelinin önemli bölümünün, Gürcistan'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'den elde edilmesi beklenen temettü gelirleriyle finanse edilmesinin planlandığını açıkladı.