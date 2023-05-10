Metro Türkiye, 500 milyon liralık GES yatırımının ilk fazını devreye aldı

Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Metro Türkiye, 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Bu kapsamda 2014 yılında başladığı güneş enerjisi santralleri (GES) yatırımlarına hız veren şirket, 15 mağazasında GES yatırımını devreye aldı. Toplamda 500 milyon TL’lik yatırım bütçesi sağlanan projede hedef ise 2024’ün sonuna kadar toplam 30 mağazanın enerji ihtiyacını mağazaların çatılarında ve otopark gölgeliklerindeki panellerden karşılamak. Proje tamamlandığında Metro Türkiye, 30 mağazasında kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 60’ını temiz enerji ile karşılayacak ve 825 bin ağacın nötrleyebileceği 18 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek.

30 mağazaya kurulacak güneş enerjisi panelleri ile yaklaşık 110 bin kişinin yıllık enerji tüketimine denk üretim gerçekleştirilecek.

Hedef, yüzde 100 temiz enerji

GES yatırımları kapsamında mağazalarının mevcut koşullarını inceleyerek projenin teknik olarak gerçekleşebileceği 30 mağaza belirlediklerini anlatan Metro Türkiye CFO’su Aslı Aracıoğlu, ‘30 mağazaya 30 MW’ hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Devreye almaya hazırlandıkları projenin ilk fazının 15 mağazayı kapsadığını bildiren Aracıoğlu, “Toplamda 500 milyon TL yatırım ile gerçekleştireceğimiz bu projenin ilk fazında İstanbul Merter, Ankara Etlik ve Batıkent, İzmir Çiğli ve Gaziemir, Antalya Kepez ve Alanya ile Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Denizli, Bodrum mağazalarımızda kurulum tamamlandı. Haziran ayında Adana mağazamız ile birlikte 15 mağazamızda kurulum tamamlanmış olacak. 30 mağazada 30 MW hedefimize ulaştığımızda mağazalarımızdaki enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 60’ını güneşten karşılamış olacağız. Projemiz ile her yıl 825 bin ağacın nötrleyebileceği 18 bin ton emisyonun önüne geçerek karbon ayak izimizi 14 bin tona düşüreceğiz. Metro Türkiye olarak, 2040’ta karbon nötr olma hedefimize paralel olarak enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ünü güneşten karşılamak için GES yatırımımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İkinci fazın 2024’ün başında, üçüncü fazın ise 2024’ün sonunda tamamlanacağını belirten Aracıoğlu, “Bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz Metro AG, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde GES ile 2030’a kadar 80 MWp’a ulaşmayı hedefliyor. Biz Metro Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz projemiz ile bu hedefin yüzde 40’a yakınını ülke olarak gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.