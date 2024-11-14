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Metro Türkiye’de üst düzey atama

Metro’da 2011’den bu yana çeşitli görevler üstlenen Hamit Baykal, Metro Türkiye’ye yeni Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Haber Merkezi
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Metro Türkiye’de üst düzey atama
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1990 yılından bu yana yeme içme sektörünün en yakın iş ortağı olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Metro’da 2011’den bu yana çeşitli görevler üstlenen Hamit Baykal, Metro Türkiye’ye yeni Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Daha önce Pakistan’da Satın Alma Direktörü olarak görev yapmakta olan Hamit Baykal, Türkiye’deki yeni görevine ekim itibarıyla başladı.

Metro Türkiye’de satın alma stratejilerine liderlik eden Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, görevini Hamit Baykal’a devretti.

Hamit Baykal kimdir?

Metro’ya Mart 2011’de katılan ve çeşitli görevler üstlenen Hamit Baykal, Kasım 2016'da Metro Türkiye Gıda Kategorisi Grup Müdürü olarak atandı.Baykal, Ağustos 2019'daMetro Pakistan’ın Satın Alma Direktörü olarak görev aldı. Ekim 2024 itibariyle Metro Türkiye Satın Alma Direktörü& Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeni görevine başlayan Hamit Baykal, şirketin yerellik odağındaki çalışmalarına devam edecek.

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