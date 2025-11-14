Metro Türkiye’nin “Balık Takımı” projesine Curious Felis’ten bronz ödül

Etkisini kanıtlamış kampanyaların ardındaki stratejik aklı ödüllendirmeyi amaçlayan Curious Felis Ödülleri, Brand Week Istanbul’un ilk gecesinde sahiplerini buldu. Bu yıl beşinci kez düzenlenen ve global ölçekte katılıma açılan Curious Felis Ödülleri’nde Metro Türkiye, “Balık Takımı” projesiyle B2B Trailblazers kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Curious Felis ile stratejinin gücü öne çıkıyor

Curious Felis, stratejik akıl yürütmeyi merkeze koyarak başarıya ulaşan kampanyaları onurlandıran bir vaka yarışması olarak, pazarlama iletişimi alanında strateji disiplininin gücünü görünür kılmayı hedefliyor. Metro Türkiye’nin ödüle değer görülen Balık Takımı projesi hem yaratıcılığı hem de etkisini kanıtlayan stratejik yaklaşımıyla öne çıktı. İşletmelerin balık tedarik sürecini uçtan uca kolaylaştıran, uzmanlık ve hız odağında şekillenen proje; Metro Türkiye’nin “işin mutfağındaki” 35 yıllık deneyimini yeniden tanımlayan bir çözüm olarak değerlendirildi.

Metro Usulü kalite anlayışıyla balık tedariki

Ağdan tabağa her adımını Metro Usulü kalite anlayışıyla takip eden Metro Türkiye, reyonlarına taşıdığı 100’den fazla balık çeşidini %100 izlenebilirlikle sunarken, restoranlara özel hizmet anlayışını Balık Takımı projesiyle bir adım öteye taşıyor. Uzman kadro ve hızlı sevkiyat çözümleriyle desteklenen ekip, balık tedarikinden usulüne uygun ayıklama sürecine kadar her konuda işletmelere eksiksiz hizmet sunuyor. “Balığın iyisinden anlayanlar, takımın iyisinden de anlıyor” söylemiyle öne çıkan reklam kampanyasının yaratıcı süreci Punch BBDO tarafından yürütülürken, filmin yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor.