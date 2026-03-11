Metropal Kurumsal payları ilk işlem gününde tavan fiyattan açıldı
Metropal Kurumsal payları Borsa İstanbul’daki ilk işlem gününde tavan fiyattan açıldı. 80 TL’den halka arz edilen hisseler %10 yükselişle 88 TL’ye ulaşırken, tavan fiyatta güçlü alım emirleri oluştu.
2-4 Mart tarihleri arasında Tera Yatırım tarafından gerçekleştirilen talep toplama süreci ile halka arz edilen Metropal Kurumsal (MCARD) payları ilk işlem gününde tavan fiyata ulaştı.
80 TL fiyatla halka arz edilen Metropal payları şu sıralarda %10 artışla 88 TL seviyesinde işlem görürken, tavan fiyattan 23,4 milyon lot alım emri bulunuyor.
18.9 milyon Metropal payı toplam 965.336 yatırımcıya dağıtılmıştı. Payların yüzde 48'i 964.747 bireysel yatırımcı tarafından alınmıştı.