MetropolCard halka arz gelirini fintek yatırımlarına ayıracak

MetropolCard Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, şirketin yemek kartı sektöründe faaliyet göstermek üzere 2013'te kurulduğunu ve gelişen teknolojik imkanlardan yararlanarak kısa sürede kurumsal harcama yönetimi alanına yöneldiğini kaydetti.

Şirketin sonraki süreçte hizmetlerini yapay zeka teknolojileriyle destekleyerek daha geniş kitlelere ulaştırmayı planladığını aktaran Yıldırım, "Yatırımcılarımızı da mümkünse müşterilerimiz haline getirerek, çok hızlı bir şekilde büyüme trendine devam etmek istiyoruz." dedi.

Yıldırım, şirketin halka arz sürecindeki en önemli motivasyonlarından birinin kurumsallaşma olduğunu dile getirerek, "Borsa İstanbul'un bize getireceği belli başlı standart özelliklerinin yanı sıra kurumsallaşmamıza çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sayede kısa vadeli, orta ve uzun vadeli hedeflerimize çok daha kısa vadede ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"Yaklaşık 965 bin yatırımcı talebi karşılandı"

Bölgede devam eden gerilimlere rağmen güçlü bir talep toplama süreci geçirdiklerini belirten Yıldırım, arzlarına yaklaşık 7,4 kat talep geldiğini ve bireysel yatırımcı tarafında yaklaşık 965 bin yatırımcı talebinin karşılandığını ifade etti.

Yıldırım, yatırımcıların karar sürecinde güçlü finansal tabloların önemli rol oynadığını ve bu sayede son dönemde gerçekleştirilen halka arzlar arasında en yüksek katılımlardan birine ulaştıklarını kaydetti.

Halka arzdan elde edilecek gelirlerin harcama detayı hakkında bilgi veren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelirin yüzde 15'lik kısmını AR-GE yatırımlarında kullanmayı planlıyoruz. Gelirin yüzde 30'unu işletme sermayesinde değerlendirirken, yüzde 30'luk bölümünü ise yine AR-GE kapsamında değerlendirilebilecek girişimlere, özellikle startuplara yatırım olarak kullanmayı düşünüyoruz. Ayrıca bu kaynakları yurt içi ve yurt dışında finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak amacıyla da değerlendireceğiz. Yaklaşık yüzde 25'lik kısmı ise kurumsal harcama yönetimi kapsamında yürüttüğümüz filo harcamaları ve filo yönetimi faaliyetlerini büyütmek için kullanmayı hedefliyoruz."

Yıldırım, yeni dönemde müşteri ağını genişletmeye ve mevcut müşterilere daha fazla avantaj sunmaya odaklanacaklarını belirterek, finansal teknoloji yatırımlarıyla hem kullanıcıların hem de yatırımcıların memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.