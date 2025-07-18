Meydan Group, ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Otomotiv yedek parça sektöründe yarım asra dayanan tecrübesiyle dikkat çeken Meydan Group, Türkiye genelinde 3 bin 500 bayisi ve 33 ülkeye ulaşan ihracatıyla sektörde önemli bir rol üstleniyor. Konya’da 15 bin metrekare alana kurulu merkezinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Adana’daki bölge müdürlükleriyle iç piyasada geniş bir ağa sahip olan firma, Çin’deki lojistik ofisiyle de dış ticarette etkinliğini artırıyor.

Meydan Group Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Meydan, EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı açıklamada 57 bin çeşit ürün yelpazesi ile kendi alanlarında Türkiye’nin en büyük firması olduklarını söyledi. Edirne’den Hakkari’ye kadar tüm Türkiye’de hizmet verdiklerini belirten Meydan, firmanın yıllık cirosunun yüzde 30’unu da ihracattan karşıladıklarını söyledi.

33 ülkeye ihracat

Tüm araçların kaporta parçalarının imalatının yapıldığı, Meydan Group bünyesindeki Sevgi Metal’den de bahseden Faruk Meydan, “Kaput, çamurluk, tampon demiri, panjur gibi parçaları burada üreterek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden Arjantine kadar 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda BMW, Mercedes ve Volkswagen gibi firmalara da OEM parça üretiyoruz. Yine TOGG marka araçların yedek parçalarını üretiyoruz. Otomotiv sektörü haricinde yaklaşık bir buçuk yıldır savunma sanayi alnında da üretim yapmaya başladık. Bugün ASELSAN Konya’nın en büyük tedarikçisi olmayı başardık” dedi.

2025 yılı için yatırım ve ihracat beklentileri yükseldi

2025 yılının sektör açısından umut verici olduğunu belirten Meydan, “2024 yılı, Türkiye açısından problemli bir yıl oldu. Özellikle ihracat tarafında işler hiç iyi gitmedi. 2025 yılının ilk üç ayında da değişen pek bir şey olmadı fakat Amerika’nın değişen vergi politikasından sonra, özellikle Çin mallarına konulan vergiler, Türk mallarına talebi artırdı. Son birkaç aydır Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından siparişler gelmeye başladı” şeklinde konuştu.

Firmanın yatırım planlarından da bahseden Faruk Meydan, “Fabrikamıza bu yıl makine, robot ve pres makineleri gibi yatırımlar yaptık. Ayrıca, ekonomik koşullara bağlı olarak, daha önce arasa tashihini yaptığımız Çumra OSB’deki 50 bin metrekare alanımızda fabrika yatırımımızın inşaatına da başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Tüm üreticiler Konya sanayisini görmeli”

Tüm sektörlerde olduğu gibi kendi sektörlerinin de en büyük probleminin eleman bulabilmek olduğun söyleyen Meydan, mevcut eğitim sisteminin sanayiye katkı sunamadığını vurgulayarak, “Şu anda sanayide en büyük ihtiyacımız mavi yaka dediğimiz ara eleman. Yeni gelen elemanlar maalesef istikrarlı değil. Altyapıdan eleman yetiştiremiyoruz. Üniversiteler ve meslek liseleri bu konuda çok pasif. Biz sanayiciler, kendi imkanlarımızla eğitim tarafına katkıda bulunmak istiyoruz ama kurumlarımızdan karşılık bulamıyoruz” dedi.

Konya sanayisinde dişli parçasından helikopter parçasına kadar her türlü üretimin yapıldığını söyleyen Faruk meydan Tüm üreticileri Konya sanayisini görmeye davet ettiklerini ve bu büyük üretim yapısını görmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.