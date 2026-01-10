Meysu Gıda halka arz payları için işlem tarihi belli oldu

Meysu Gıda payları 13 Ocak'ta Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 870.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 175.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 13/01/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 7,50 TL/pay baz fiyat, "MEYSU.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.”