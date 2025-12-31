Meysu Gıda halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Planlanan halka arz ile Şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,11 seviyesine ulaşması bekleniyor. Meysu’nun talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 olarak belirlendi. Şirketin halka arzına, konsorsiyum lideri olarak Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık ediyor.

Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname, SPK onayının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Meysu’nun halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arz süreci, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek. Halka arzda sabit fiyatla talep toplama yöntemi ve en iyi gayret aracılığı modeli uygulanacak.

Talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 olarak belirlenen halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 7,50 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Halka arzın detayları

Halka arz kapsamında, Meysu’nun çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL’den 870.000.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 120.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar ile mevcut ortaklardan Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 55.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 175.000.000 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.

Halka arz edilecek payların yüzde 45’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 45’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilecek. Buna göre, bir bireysel yatırımcının 250.001 lot ve üzeri pay talebinde bulunması halinde, söz konusu yatırımcı yüksek başvurulu yatırımcı tahsisatından pay alacak.

Ne kadarı halka açık olacak?

Halka arzın tamamlanmasının ardından Meysu’nun halka açıklık oranının yüzde 20,11 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Halka arzdan, sermaye artırımı yoluyla Şirket’in brüt 900.000.000 TL gelir elde etmesi, ortak satışı da dahil edildiğinde toplam brüt halka arz büyüklüğünün 1.312.500.000 TL’ye ulaşması bekleniyor.

Meysu, halka arzdan sağlanacak net fonun önemli bir bölümünü Kayseri Melikgazi ve İncesu’daki üretim tesislerinde yeni üretim hatları ve makine yatırımlarıyla kapasite ve verimliliğin artırılmasına, depolama altyapısının güçlendirilmesine ayırmayı planlıyor. Halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası oluşturması da hedefleniyor.

Halka Arz Künyesi

Halka Arz Edilecek Şirket: Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aracılık Edecek Kurum: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsorsiyum Lideri)

Talep Toplama Tarihleri: 5-6-7 Ocak 2026

Pay Başına Halka Arz Fiyatı: 7,50 TL

Talep Toplama Yöntemi: Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi: En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Metodu: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye: 750.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı: 120.000.000 TL nominal

Ortak Satışı: 55.000.000 TL nominal

Satan Ortak: Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Halka Arz Edilecek Toplam Pay Tutarı: 175.000.000 TL nominal (B Grubu)

Tahsisat Grupları

Halka arz edilecek payların;

• yüzde 45 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

• yüzde 45 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

• yüzde 10 Yüksek Başvurulu Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecektir.

Bir bireysel yatırımcının 250.001 lot ve üzeri talepte bulunması halinde, ilgili yatırımcı Yüksek Başvurulu Yatırımcı tahsisatından pay alacaktır.

Halka Arz Büyüklüğü: 900.000.000 TL (Sermaye artırımı) 1.312.500.000 TL (Ortak satışı dâhil toplam)

Halka Açıklık Oranı: yüzde 20,11

Katılım Endeksi Uygunluğu: Meysu Gıda payları Katılım Endeksi kriterlerine uygundur. Şirketin faaliyet alanı ve gelir yapısı, Katılım Finans ilkeleriyle uyumluluk göstermektedir.