Meysu Gıda halka arzının büyüklüğü belli oldu

Meysu Gıda halka arz sonuçlarına göre, halka arz büyüklüğü 1,31 milyar TL gerçekleşti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Meysu") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in 1 TL nominal payları 7,50 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 175.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.312.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Meysu paylarının halka arzında ek satış dahil yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,6 katı, yüksek talepli yatırımcı kategorisinde tahsisatın 51,4 katı yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,9 katı, olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8,5 katı talep toplanmıştır.

Meysu'nun 1.312.500.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 175.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 646.385 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.407 adedi Yüksek Talepli Yatırımcılar, 211 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 648.003 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %45,00, yüksek talepli yatırımcılar için %10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %45 olarak gerçekleşmiştir.