Meysu, yeni yatırımlarla gelişmeye devam ediyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Yurt içinde ve dışında Pazar payını artırmayı hedefleyen marka, 2024 yılında kuracağı Konsantre ve Pulp Üretim Tesisi ile hem kapasitesini hem ihracatını artıracak. Meysu’nun Kayseri OSB’deki mevcut üretim tesisinin yanında İncesu OSB’de de yeni tesis yatırımı devam ediyor.

Meysu Gıda Genel Müdürü Osman Güldüoğlu, 2021 ila 2023 yıllarının Meysu için yatırım ve ihracat yılı olduğunu belirtti. Yeni pazarların oluşmasıyla ürün çeşitliliği ile birlikte yüzde 40 kapasite artırımına gitmeyi planladıklarını paylaşan Osman Güldüoğlu, “Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında toplamda 62 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hem iç piyasada hem de dış piyasada pazar payımızı artıracağız. 2023 yılsonunda ciromuzu minimum yüzde 20-25 oranında artırmayı hedefliyoruz. 2022 yılı ihracatımız 6,5 milyon dolardı. 2023 yılında ise 8 ila 9 milyon dolar arasında ihracat hedefliyoruz” dedi. Ar-Ge kadrosunun liderliğinde inovatif yaklaşımla pazarlamadan üretime, tedarik zincirinden satışa kadar tüm birimlerin de katkısıyla yeni ürünler geliştirdiklerini söyleyen Güldüoğlu, “İnovasyonla tüketicimizi anlamayı, istek ve beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda kaliteyi ön plana alarak yeni ürün geliştiriyor ve var olan ürünlerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. İnovasyonu işimizin odağında tutuyoruz. 2024 yılında yeni kuracağımız Konsantre ve Pulp Üretim Tesisimizde hem kapasitemizi hem de ihracat ağımızı geliştireceğiz” diye konuştu.

Meysu Gıda olarak Kayseri OSB’de konsantre üretimi ve dolum proseslerini gerçekleştirdiklerini aktaran Osman Güldüoğlu, ürün çeşitliliğindeki gelişme ve pazar payındaki artışla birlikte hacimsel ve finansal açıdan büyüme sağladıklarını ve tesis alanınını genişletme çalışmalarını sürdürdüklerini paylaştı. Yeni yatırımla Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde 56 dönüm arazide yeni modern üretim tesisi kurma çalışmaları yürüttüklerini belirterek, tesisin en kısa sürede faaliyete geçmesi için inşaat sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

“Değer zincirimizde sürdürülebilirlik hedefiyle ilerliyoruz”

Meyve Suyu Endüstri Derneği (MEYED), Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Derneği (ASÜD) gibi derneklere üye olmakla birlikte küresel çapta gıda güvenliği ve kalite standartlarını takip etiklerini dile getiren Güldüoğlu, “Meysu Gıda olarak sürekli yenilenme ve değişen küresel trendlere uyum sağlamak ve rekabet gücümüzü artırmak üzere insan kaynağına sürekli yatırım yapıyor ve çalışanlarımızla birlikte güçleniyoruz. Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve diğer paydaşlarımızın gıda güvenliği ile birlikte çevre ve enerji bilincini oluşturmada etkin rol alarak çevre ve enerji standartlarının uygulanması konusunda çalışıyoruz. Değer zincirimizde sürdürülebilirlik hedefiyle ilerliyoruz. Sürdürülebilirliği hammadde tedarikimizden atıklarımızın geri dönüşümüne kadar tüm süreçte ön plana aldık. Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı çevre yönetim sistemi, iklim değişikliği ve enerji, doğal kaynak yönetimi, ambalaj ve atık yönetimi ve biyo-çeşitlilik konularında yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Meysu’nun yolculuğu 1948’de başladı

Meysu, 1948 yılında akide şekeri ve şekerleme ürünleri ile Gülsan Gıda adı altında imalata başladı. 1985 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan Gülsan Gıda, yaptığı yeni yatırımlarla Eylül 2000 tarihinde de Türkiye’nin ilk meyve suyu markalarından olan Meysu’nun bünyesinde oluşturduğu entegre tesiste meyve suyu dolum hattını kurarak üretime başladı. Kalite yönetim ve gıda güvenliği sistemlerini sürekli iyileştirme ilkesiyle üretime devam eden Meysu’nun ürün portföyünde meyve sularının yanı sıra gazlı ve gazsız içecekler, soğuk kahve, enerji içecekleri, soğuk çaylar, krema ve UHT süt üretimi yer alıyor. Tüm bu ürünlerin üretim, satış ve dağıtım faaliyetlerini yürütüyor.