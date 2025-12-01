Meyvenin şekerini milisaniyede ölçüp yolda çürüyecek malı ihraç etmiyor

1981’de kurulan ve Avrupa’ya yönelik ihracat odaklı bir aile şirketi olarak büyümesini sürdüren Altun Gıda, üretiminin yüzde 99’unu ihraç ediyor. Hatay ve Adana’daki 3 bin 400 dönümlük bahçelerindeki üretim gücüne bu yıl yaptığı satın almayla Afyonkarahisar’da 40 dönümlük jeotermal serasını ekleyen şirket narenciye ve domatesi AB standartlarında üretirken, yaş meyve sebzede birçok ürünün ihracatını yaparak kendisini global bir gıda oyuncusu olarak konumlandırıyor.

“Yapay zekâ destekli sınıflandırma sistemimiz, neredeyse hatasız kalite yönetimi sağladı” diyen Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun, “Yeni teknoloji yatırımımızla ürünlerin şeker oranını milisaniyede analiz ederek coğrafi uygunluğunu belirleyebiliyoruz. Bu sayede israfı önleyerek tedarikten, enerjiye zincirleme bir tasarruf sağlıyor.” dedi. Böylelikle uzak ihracat pazarlarına ulaşımı uzun süre alan ürünler “şeker oranı düşük” olanlardan seçiliyor ve yolda çürümelerinin önüne geçiliyor. Bu da fireyi azalttığı için şirketin ihracat cirosunu arttırıyor.

Yılın ilk 10 ayında ihracatını döviz bazında yüzde 33 büyüten şirket, 2025’i döviz bazında yüzde 50 artışla kapatmayı hedefliyor. Şirket gelecekte Mısır ve Güney Afrika’da üretim opsiyonlarını da değerlendiriyor.

Anıl Altun, son iki yılın şirket için bir dönüşüm dönemi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hatay Dörtyol’daki robotik paketleme hattı yatırımımızla, üretim süresini üç günden bire indirirken, kapasitemizi 10 kata yakın artırarak 918 bin tona çıkardık. Stratejik yatırımlar ve bütüncül operasyonel iyileştirmeler sayesinde ihracatımızı ilk 10 ayda döviz bazında yüzde 33 artırdık. Yılı ise döviz bazında yüzde 50 artışla kapatmayı hedefliyoruz.”

Altun’un verdiği bilgiye göre şirket Hatay tesisindeki 12 hatlı, 108 kameralı yapay zekâ destekli paketleme hattı, robotik döküm, kızılötesi tarama ve otomatik paketleme sistemleriyle kalite kontrol ve paketlemeyi el değmeden gerçekleştiriyor.

Halka arzın 2026 ilk çeyrekte tamamlanması bekleniyor

Şirketin Romanya’daki iştiraki Unifrutti, AB üyesi ülkelere tek noktadan ihracat olanağı sağlayarak operasyonel verimliliği arttırıyor. Bu sayede hız ve zamanında teslimat avantajının güçlendiğini aktaran Anıl Altun, “Sırbistan, İsveç ve diğer İskandinav ülkelerine Türkiye’den ihracata başladık. Afyonkarahisar’daki jeotermal seramızda topraksız tarım teknolojileri ve ileri iklim otomasyonuyla, sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim vizyonumuzu somutlaştırdık. Tüm tesislerimizde güneş enerjisi kullanmanın yanı sıra yenilebilir enerji kaynakları ve akıllı tarım uygulamalarıyla karbon ayak izimizi minimize etme yolunda önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Anıl Altun, Altun Gıda’nın bu yıl başlatttıkları halka arz sürecinin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması beklediklerini ifade ederek “Halka arzla birlikte ihracatı artıracak şirket satın almaları ve üretime yönelik yeni yatırımları gündeme alacağız.” diye konuştu.

ALT Capital Holding bünyesindeki Altun Capital ve ALT Capital GSYO, stratejik yatırımlarıyla öne çıkıyor

Grup şirketleri, sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma odaklı hamleleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin en büyük dergi yayıncılık grubu Doğan Burda yatırımıyla dijital medya ve teknoloji alanında stratejik bir adım atarak Big Media & Techology adı altında bir marka dönüşümü gerçekleştirdi. ALT Capital GSYO tarım ve gıda teknolojileri, dijital medya, yapay zekâ çözümleri, yenilenebilir enerji ve altyapı projeleri ile savunma sanayi yatırımları başta olmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

2021 yılında Amerika’dan döndükten sonra ALT Capital Holding’i kuran Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Altun, Altun Capital’in yatırım stratejisi hakkında da bilgi verdi: “Yatırım stratejimizde tek bir alana sıkışmıyoruz; konjonktüre, küresel eğilimlere ve fırsatların bulunduğu noktalara göre hareket ediyoruz. Bu dinamik yapıda Altun Capital’in 2025 yılı, güçlü coğrafi çeşitliliğin sağladığı avantajla ilerledi. ABD, Avrupa, Latin Amerika ve MENA eksenine yayılan portföyümüz; çoklu bölge stratejisinin risk dağıtma etkisini net biçimde ortaya koydu. Bu yıl aynı zamanda portföy şirketlerimizde operasyonel dayanıklılığı güçlendirdik; veri temelli yönetim modellerini daha etkin hale getirdik ve uluslararası ilişki ağlarımızı stratejik biçimde kullandık.”

Yakın zamanda gerçekleştirilen Doğan Burda satın alımıyla medya alanındaki ilk yatırımlarını hayata geçirdiklerini hatırlatan Anıl Altun, şirketin Big Media & Technology adıyla yeniden konumlandırılmasının; dijitalleşme, yapay zekâ entegrasyonu ve medya teknolojilerine odaklanan yeni bir dönemi temsil ettiğini belirtti.

Geleneksel yayıncılık yaklaşımını, yeni nesil tüketim alışkanlıklarına göre yeniden şekillendiren Big Media & Technology’nin dijital platformu BMag, yalnızca bir içerik mecrası değil; yapay zekâ destekli kişiselleştirme özellikleri, Türkiye’nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizi içerikleri ve markalarla izleyiciyi buluşturan etkileşim alanlarıyla yeni bir dijital dünya sunuyor.

BMag’in öne çıkan özelliklerinden biri de içerikle entegre marka deneyimi. İzleyiciler, içerik akışı sırasında ekranı durdurarak karakterlerin kıyafetlerinden mekân içi objelere kadar pek çok detayı inceleyebiliyor ve satın alma işlemlerini doğrudan gerçekleştirebiliyor.

Bilim, sanat ve farklı alanlardaki yenilikçi içerikler BMag dünyasında kullanıcılarla buluşurken, Big Media & Technology yatırımı sonrasındaki bir yıl içinde geleneksel yayıncılık operasyonlarının dijital dönüşümünün tamamlanması, şirketin kârlı bir yapıya kavuşturulması ve stratejik dönüşüm planı doğrultusunda bir teknoloji şirketiyle birleşme sürecinin başarıyla sonuçlandırılması hedefleniyor.

Altun Capital için ise 2025’in en önemli adımlarından birinin, ALT Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın kurulumu olduğunu belirten Altun, “GSYO, tarım ve gıda teknolojileri, dijital medya ve yapay zekâ çözümleri, yenilenebilir enerji ve altyapı projeleri ile savunma sanayi yatırımları başta olmak üzere farklı sektörlerde yenilikçi girişimlere ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarına yatırım yapan bir kurumdur. Amacımız, yalnızca finansal kaynak sağlamak değil; aynı zamanda bilgi, deneyim ve stratejik iş birlikleriyle yatırım yaptığımız şirketlere uzun vadeli değer katmaktır. Organizasyonumuzun yatırım disiplinini kurumsallaştırırken, erken ve büyüme aşamasındaki şirketlere yalnızca sermaye değil, bilgi, ağ ve operasyonel kapasite aktaran bir yatırım platformu oluşturduk. Bu yeni yapı, portföy yaklaşımımızı sermaye sağlayıcısı olmaktan çıkarıp, ölçeklenebilir iş modellerini besleyen bir stratejik ortaklığa dönüştürdü” dedi.