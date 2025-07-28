Mezunları en hızlı işe yerleşen üniversiteler ve bölümler belli oldu

Yılda ortalama 1,9 milyon kişinin yeni işine yerleşmesini sağlayan Kariyer.net, üniversite tercih döneminde de gençlere destek oluyor. Ücretsiz ve üyelik gerektirmeden herkesin erişebildiği Kariyer.net Üniversite Rehberi; üniversiteler, bölümler, meslekler ve maaşlar gibi farklı başlıklarda pek çok konuda detaylı bilgileri sunuyor. Bu bilgilerin yanı sıra “İşverenlerin Tercihi” analizi, mezunları en hızlı işe yerleşen üniversite ve bölümleri gösteriyor.

Şirketlerin tercih ettiği üniversite ve bölümler

Türkiye’deki tüm üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler sunan Kariyer.net Üniversite Rehberi, gençlerin ihtiyaç duyduğu bilgilerin tamamını bir arada sunuyor. 10 bini aşkın meslek ve 579 bölüm arasından seçim yaparken veriye dayanan bilinçli kararlar alabilmeleri için kapsamlı içerikler sağlıyor. Ayrıca Tercih Motoru ile gençlerin tercih listesini kolayca hazırlamasına imkân tanıyor. Bununla beraber KYK Yurt Rehberi ile tüm şehirlerdeki KYK yurtları için merak edilen bilgilere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Kariyer.net Üniversite Rehberi, sadece bölümler ile üniversiteler hakkında bilgi vermekle kalmıyor. İşverenlerin Tercihi (İşveren İlgi Endeksi sıralaması) analizi ile de şirketlerin hangi üniversite, hangi bölüm, hangi üniversite ve bölüm kombinasyonlarından mezun olan öğrencilere daha fazla ilgi gösterdiğini aktarıyor. Ayrıca Üniversite Karşılaştırma özelliği, hangi bölümü hangi üniversitede tamamladığınızda iş bulma konusunda daha avantajlı olacağınızı gösteriyor. Diğer yandan Türkiye’deki tüm üniversiteler ve bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları açısından kıyaslama imkânı sunuyor.

İşe yerleşme hızında ilk sıralarda Galatasaray, Sabancı ve Koç var

Kariyer.net’in analizine göre güncel olarak mezunları en hızlı işe yerleşen üniversiteler arasında zirvede Galatasaray Üniversitesi yer alıyor. Takip eden üniversiteler ise sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi oldu.

Bölüm kriterine bakıldığında ise ilk 5 şu şekilde sıralandı: İşletme (Almanca), Matematik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Enformatik (Almanca), İşletme Mühendisliği

Üniversite ve bölüm kombinasyonunda “Mühendislik” dikkat çekiyor

Üniversite ve bölüm bir arada analiz edildiğinde ise ilk sırada İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bulunuyor. İlk 10’da ağırlıklı olarak mühendislik bölümlerinin olması da dikkat çekti. Listenin tamamını incelemek isteyenler, Kariyer.net’in her yıl düzenli olarak güncellediği analize universiterehberi.net adresinden ulaşabiliyor.

Listenin tamamında görülen Endeks skoru, işverenlerin belirli bir üniversite ya da bölümden mezun adaylara gösterdiği ilgiyi, 100 puanlık bir referans noktasına göre göreceli olarak ölçer. Her tablo yalnızca kendi içindeki satırlarla karşılaştırılabilir; bu nedenle listelerdeki sıralar birbirleriyle kıyaslanabilir. Endeks skorları yüzde olarak değerlendirilemez.

Tercih günleri 29 Temmuz’da

Kariyer.net’in her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Tercih Günleri, bu yıl 29 Temmuz’da yapılacak. Tamamen ücretsiz olarak katılım sağlanabilen etkinlikte, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan üniversite ve kampüs hayatına, bölümlerden iş dünyasında aranan yetkinliklere kadar birçok konu masaya yatırılacak. Üniversite tercihleri ve kariyer hayatı ile ilgili merak edilen birçok soruya yanıt verilecek olan etkinliğin detaylarına tercihgunleri.kariyer.net adresinden ulaşılabiliyor.

Milyonlarca aday ve yüz binlerce işveren hareketinden oluşan analiz

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, İşverenlerin Tercihi analizinin nasıl oluşturulduğuna dair şu bilgileri verdi:

“Bu çalışmada Kariyer.net’te son 10 yılda yeni çalışanlarını arayan 475 bin işveren kullanıcısının 545 milyon hareketini inceledik. Daha sonra bu hareketleri adayların özgeçmişlerindeki bilgiler ile eşleştirerek anlamlandırmaya çalıştık. Mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisinde işe girme hızlarını, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha sık ilgi gösterdiklerini belirledik.”

Sadece lisans bölümlerini bu analize dahil ettiklerini ifade eden Fatih Uysal sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Gençlerin üniversite tercihleri, kariyer yolculuklarının yalnızca ilk adımı. Doğru üniversite ve bölümü seçmek kadar, iş dünyasının taleplerine uyum sağlamak ve gerekli becerileri geliştirmek de kritik önem taşıyor. Kariyer.net olarak, bu sürecin her aşamasında gençlerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Onlara yalnızca üniversite seçimi için rehberlik etmekle yetinmiyor, işgücü piyasasında başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri sağlıyoruz.

Üniversite Rehberi ile amacımız, gençlerin kariyer hayallerine ulaşabilmeleri için doğru kararlarla yola çıkmalarını sağlamak ve bu yolculukta onlara rehberlik etmek. Çünkü biz, her gencin kariyer yolculuğunun kıymetli olduğuna inanıyoruz.”