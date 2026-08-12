Mg Mobil, Bilişim 500’de genç şirketler kategorisinde Türkiye 1.’si oldu

Türkiye'de OPPO'nun üretimini gerçekleştiren, Tuzla'daki AGM Teknoloji fabrikasında katma değerli teknoloji üretimi yapan Mıstaçoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren MG Mobil, Bilişim 500 Türkiye Araştırması’nda önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Türkiye bilişim sektöründeki şirketlerin performanslarının değerlendirildiği araştırmada “Üç Yaşından Küçük Genç Şirketler” kategorisinde Türkiye 1.’si olarak zirvede yer aldı.

AGM Teknoloji tarafından üretilen OPPO akıllı cep telefonlarının Türkiye'de satışını yapan ve kısa sürede yakaladığı büyüme ivmesiyle öne çıkan MG Mobil’in elde ettiği birincilik, şirketin teknoloji ve mobil iletişim alanındaki gelişiminin önemli göstergelerinden biri oldu.

“Başarımızı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz”

Mıstaçoğlu Holding Teknoloji Grup Başkanı Erdem Ertay, Bilişim 500 sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Zirveye giden yolun güçlü bir vizyon ve kararlı adımlarla başladığına inanıyoruz. Bilişim 500 Türkiye Araştırması’nda ‘Üç Yaşından Küçük Genç Şirketler’ kategorisinde Türkiye 1.’si olmamız, kısa sürede yakaladığımız güçlü büyümenin önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji ve mobil iletişim alanındaki yetkinliklerimizi geliştirerek büyümemizi ve yarattığımız değeri artırmaya devam edeceğiz.”

Teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendiriyor

MG Mobil, Mıstaçoğlu Holding’in teknoloji ve mobil iletişim alanındaki uzun yıllara dayanan deneyiminin bir parçası olarak elde ettiği Bilişim 500 birinciliğiyle genç şirketler arasındaki güçlü konumunu ortaya koydu. Mıstaçoğlu Holding, 1994 yılından bu yana teknoloji ve mobil iletişim başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdürüyor.

Mıstaçoğlu Holding, teknoloji alanındaki yatırımlarını üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere uzanan bütüncül bir ekosistem yaklaşımıyla sürdürüyor. Grup şirketlerinden AGM Teknoloji, İstanbul Tuzla’daki fabrikasında akıllı telefon üretimi gerçekleştirirken; MG Mobil mobil iletişim alanındaki satış faaliyetlerini yürütüyor. OPPO’nun Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmet

süreçleri de Mıstaçoğlu Holding bünyesinde yönetiliyor. Böylece Holding, teknoloji sektöründe üretim, dağıtım, satış ve satış sonrası hizmetleri kapsayan güçlü bir yapı oluşturuyor.