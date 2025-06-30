MHP'li Arzu Erdem, Flash Haber TV'yi satın mı aldı? TMSF'den açıklama geldi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV'nin satışına ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İlgili mevzuat çerçevesinde, TMSF'nin, bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki 'satış ilanları' takip edilmelidir. Flash Haber logosuyla haber yayıncılığı yapan televizyon kanalı için satış kararı verilirse internet sitemizde duyurusu yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

3 dönem boyunca MHP milletvekilliği yapan Arzu Erdem'in sahibi olduğu TYT Türk, TMSF'nin kontrolünde bulunan Flash Haber TV'yi satın alındığı iddia edilmişti.

Oda TV'den Uğur Can Biçer'e konuşan Erdem, "Çıkan haberler doğru değil. Neden böyle bir haber çıktığını bilmiyorum. Bir kere satılmadı ki o kanal ben satın alayım. Çok ilginç. Çok uzun yıllar siyaset yaptım. Şaşırıyorum bu haberlere. Medya işini iyi yapmak lazım. Onun için medya sektöründeyim. Bu teyide muhtaç bir durumdur. Siz nasıl arıyorsunuz şimdi. Var mı bunun gerçeği demek lazım" ifadelerini kullandı.