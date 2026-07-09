Mia Teknoloji 179 milyon TL'lik üç AR-GE projesini tamamladı

Mia Teknoloji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi Teknopark bünyesinde yürüttüğü üç AR-GE projesinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Şirket, projelere ait bitirme belgelerinin 8 Temmuz 2026 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.

Tamamlanan projelerden "Diş Eti İnflamasyonlarının Tanı ve Tedavisinde Yapay Zekâ Tabanlı Çözümlerin XGBoost Modeli ile Geliştirilmesi" projesi yaklaşık 17,65 milyon TL bütçeyle yürütüldü.

"TensorFlow Lite ile Unity'de Nesne Tanıma Projesi" ise yaklaşık 105,11 milyon TL bütçeyle tamamlandı.

Üçüncü proje olan "EXPLORA (3D Nesne Görüntüleme ve Etkileşim Platformu)" ise yaklaşık 55,99 milyon TL bütçeyle hayata geçirildi.

Üç proje de 1 Ekim 2024 tarihinde başlatıldı ve 1 Nisan 2026 tarihinde başarıyla tamamlandı.

Projelerin toplam bütçesi yaklaşık 178,8 milyon TL olarak gerçekleşirken, şirket açıklamasında AR-GE ve yenilikçi teknoloji geliştirme çalışmalarının sürdürüleceği vurgulandı.