MİA Teknoloji global büyümede dört farklı modeli bir araya getiriyor

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Teknoloji şirketlerinin globalleşme biçimi değişiyor.

Bir ürünü başka bir ülkeye satabilmek hâlâ önemli olmakla birlikte, özellikle büyük ölçekli ve kritik projelerde başarı; teknolojinin farklı standartlara uyarlanabilmesi, sahada kurulabilmesi ve uzun dönemli sürdürülebilmesiyle ölçülüyor.

MİA Teknoloji de yaklaşık 20 yıllık birikimini bu nedenle tek ihracat modeli üzerinden büyütmüyor.

Birinci Kanal: Çok Uluslu Proje Teslimi

Şirketin ilk global büyüme modeli doğrudan sistem teslimi.

Bu yapıda yalnız ürün sağlanmıyor; sistem mühendisliği, üretici koordinasyonu, saha kurulumu, test, kabul, teknik destek ve sürdürülebilirlik aynı proje yaşam döngüsünde yönetiliyor.

MİA’nın uluslararası savunma projeleri ve Avrupa araştırma konsorsiyumlarında oluşan tecrübesi bu model için kurumsal zemin oluşturuyor.

Körfez’de Altyapıya Dijital Mühendislik

Bu yaklaşımın yeni uygulama alanlarından biri Körfez Bölgesi.

MİA Teknoloji ile Katar merkezli Al Jaber Engineering arasında geliştirilen stratejik iş birliği kapsamında raylı sistemler, metro ve altyapı projelerinde tedarik, saha kabiliyeti ve teknoloji çözümlerinin birlikte sunulması hedefleniyor.

MİA’nın raylı sistem dijitalizasyonu, sensör tabanlı izleme, IoT, mobil haritalama, dijital envanter ve veri yönetimi kabiliyetlerinin yerel saha deneyimiyle bir araya getirilmesi planlanıyor.

İkinci Kanal: Teknoloji Transferi

Bazı pazarlarda ise şirket doğrudan ürün satışı yerine teknoloji transferi ve yerelleştirmeye odaklanıyor.

Bu modelde yerel partner, mühendislik kapasitesi, eğitim, operasyon ve gerektiğinde tedarik veya üretim kabiliyetinin birlikte geliştirilmesi hedefleniyor.

MİA’nın “terzi modeli” mühendislik yaklaşımının global karşılığı da burada ortaya çıkıyor: aynı çözümü her ülkeye taşımak yerine teknolojiyi yerel ihtiyaca göre yeniden kurgulamak.

Üçüncü Kanal: Lisanslanabilir Fikri Mülkiyet

Yazılım yoğun alanlarda üçüncü model lisanslama.

Sağlık bilişimindeki uluslararası lisanslama deneyimi ve mobilite tarafındaki platform kabiliyetleri, şirketin fikri mülkiyetini fiziksel saha projesinden bağımsız olarak ölçekleyebildiği alanlar arasında bulunuyor.

Bu yapı global büyümeyi her ülkede yeniden büyük fiziksel proje kurma zorunluluğundan kısmen ayırıyor.

Dördüncü Kanal: Uluslararası Ar-Ge

Globalleşmenin bir başka ayağını ise uluslararası Ar-Ge konsorsiyumları oluşturuyor.

Bu model sayesinde MİA yalnız mevcut ürünlerini dış pazarlara taşımıyor; farklı ülkelerin üniversite ve teknoloji şirketleriyle geleceğin sistemlerini geliştirme sürecinde de yer alıyor.

Şirket yönetiminin global hedefi bu nedenle ülke veya ofis sayısıyla değil, Türkiye’de geliştirilen mühendisliğin farklı coğrafyalarda tekrar çalışabilmesiyle ölçülüyor.

Yeni ihracat modeli yalnız ürün satmak değil; karmaşık sistemleri tasarlama ve yönetme kabiliyetini ihraç etmek.