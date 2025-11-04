MİA Teknoloji, İlk TSRS Uyumlu 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Yazılım alanında faaliyet göstermek amacıyla Ankara’da kurulan, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Fas’ta ofisleri bulunan MİA Teknoloji, sürdürülebilirlik yolculuğunu kurumsal raporlama disiplininde güçlendirmeye devam ediyor. 2022 ve 2023 raporlarının ardından şirket, 2024 yılında ilk kez TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunu yayımlayarak ulusal standartlarla tam uyum sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı.

MİA Teknoloji, karbon ayak izini azaltma hedefi doğrultusunda, elektrikli mobilite girişimi Tripy Mobility ve %70 ortaklıkla hayata geçirilen yenilenebilir enerji şirketi Enerjey Enerji ile sürdürülebilir teknoloji yatırımlarını güçlendirdi. MİA Teknoloji Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi Pınar Çakır, rapora ilişkin şunları söyledi: “TSRS uyumu ve bağımsız denetim sürecimiz, etik mühendislik yaklaşımımızın ve sürdürülebilir teknolojiye olan bağlılığımızın güçlü bir kanıtıdır. Çevresel etkilerimizi azaltırken, veri güvenliğinden etik yönetişime kadar tüm faaliyet alanlarımızda sorumlu iş modelimizi güçlendiriyoruz.”

Yeşil bina sertifikalı yeni şirket merkezi

Çakır, şirketin önümüzdeki dönemde yeşil bina sertifikalı yeni merkezine taşınarak kaynak verimliliğini ve karbon azaltımını hızlandırmayı hedeflediğini belirtti:

“MİA Teknoloji olarak, teknolojinin gücünü yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının sürdürülebilir dünyasına hizmet edecek şekilde kullanıyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için bir sorumluluktan öte, işimizin kalbinde yer alan bir yenilik anlayışıdır. İklim değişikliği, dijital dönüşüm ve toplumsal kalkınma alanlarında yürüttüğümüz tüm çalışmalar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonumuzun bir yansımasıdır. TSRS 1 ve 2 uyum sürecimiz, MİA Teknoloji’nin yalnızca çevresel performansını değil, aynı zamanda etik yönetim, veri güvenliği, enerji verimliliği ve sosyal etkideki kararlılığını da ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde, yeşil bina sertifikalı yeni merkezimizde faaliyet göstererek kaynak verimliliğini artırmayı ve karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. ‘Teknolojiyle değer, değerle gelecek’ vizyonuyla sürdürülebilir bir dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz.”