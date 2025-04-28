MİA Teknoloji, küresel ölçekte büyüyecek

Ankara’da 2006 yılında kurulan, farklı ülkelerdeki ofisleriyle global pazarda da gücünü her geçen gün artıran MİA Teknoloji, uluslararası alanda prestijli projelere imza atarak Türk bayrağını global arenada başarıyla dalgalandırıyor. 2024 cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 27,71 artırarak yaklaşık 2,6 milyar TL'ye ulaştıran MİA Teknoloji, 2025 yılı ciro hedefini 4 milyar TL olarak açıkladı.

Savunma sanayi, güvenlik, sağlık bilişim teknolojileri, akıllı ulaşım sistemleri, yenilenebilir enerji, siber güvenlik, maden teknolojileri gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren MİA Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurucu Ortağı İhsan Ünal, bu yıl özellikle Afrika ve MENA bölgesindeki yatırım hedefleriyle şirketin küresel büyüme stratejisine odaklandıklarını dile getirdi. MİA Teknoloji’nin yurt dışı yatırım planlarına ilişkin bilgi veren Ünal, “2024 yılı ciromuzun içerisinde ihracatın payı yüzde 40 civarında. Bu oranı daha yukarı seviyelere taşımak istiyoruz. MENA bölgesinde Suudi Arabistan ve Katar öncelikli pazarlarımız arasında. Afrika bölgesinde bu yıl içerisinde bir ya da iki büyük proje hedefliyoruz. Londra'da yeni bir ofis açtık ve buradan, devam etmekte olan NATO projemizi ve mikromobilite alanında da birçok yeni projeyi takip edeceğiz.” diye konuştu.

“Gelirlerimizin yüzde 85’ini Ar-Ge projelerinden elde ediyoruz”

MİA Teknoloji gelirinin yaklaşık yüzde 85'ni Ar-Ge projelerinden elde ettiğini belirten İhsan Ünal, bu projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “MİA Teknoloji bir Ar-Ge firması ve sürekli devam eden projelerimiz var. Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili 18 milyon euroluk bir pakete başvuruda bulunduk. Kaçak göçmenlere yönelik sınır güvenliği konusunda projeler geliştiriyoruz. Bu konuda; Türkiye, Romanya, İspanya, Finlandiya sahil güvenlikleriyle iş birliği içerisinde çalışıyoruz. ‘Görüntü İşlemeyle Afet Yönetim Sistemi’ projesinde de Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Portekiz, Avusturya ve Romanya ile ortak çalışıyoruz. Yapay zekâ destekli ulaşım çözümlerimiz var. Burada da yine İspanya, İtalya, Romanya ve Güney Hollanda bölge belediyeleriyle iş birliği içerisindeyiz. Bütün bu projeler küresel ölçekte büyüme stratejimizi destekliyor.”

Öte yandan 2025 yılında savunma sanayi ve yapay zekâ alanına yaptıkları yatırımların getirilerini elde etmek istediklerini kaydeden Ünal, bu yıl ayrıca karbon ve tarım teknolojileri alanlarına yatırım yapmayı planladıklarını, elektromobilite tarafında ise yatırımlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.