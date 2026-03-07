MİA Teknoloji Lider Teknoloji’yi devralıyor

ANKARA(EKONOMİ)

Borsa İstanbul’da işlem gören MİA Teknoloji, Lider Sistem Teknolojileri A.Ş’yi devralmak için SPKya başvurdu. SPK’nın birleşmeyi onaylaması halinde şirketin 492.5 milyon lira olan sermayesi 986.5 milyon liraya çıkacak. Lider teknoloji ortaklarına tahsis edilmek üzere 492.5 milyon adet MİA Teknoloji payı ihraç edilecek.

MİA Teknoloji’den yapılman açıklamada, NAVTO projelerinden yapay zeka destekli güvenlik sistemlerine uzanan geniş bir teknoloji portföyüyle küresel ölçekte rekabet edebilecek bir savunma teknoloji ekosisteminin oluşturulmasının amaçlandığı bildirildi.

Devralma işlemine yönelik açıklama yapan MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, bunun sadece iki şirketin birleşmesi anlamına gelmediğini bildirirken, Türkiye’de savunma ve güvenlik teknolojileri alanında daha güçlü bir mühendislik ekosisteminin oluşmasına katkı sağlayacağını anlattı.

Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda yeni bir eşiğe geldiklerine inandıklarını dile getiren Beltekin, “ Türkiye’nin savunma teknolojileri, kritik kamu savunma projeleri ve ileri mühendislik kapasitesini tek bir vizyon altında buluşturma kararlılığının somut bir göstergesidir. Bu adım sayesinde Ar-Ge gücümüzü, mühendislik yetkinliklerimizi ve saha deneyimimizi konsolide ederek daha büyük ölçekli, daha entegre ve daha yüksek katma değer üreten teknoloji projelerine imza atabilecek bir yapı oluşturuyoruz.” diye konuştu.

Savunma ve güvenlik teknolojilerinin, ülkelerin stratejik bağımsızlığını belirleyen en kritik alanlardan biri olduğunu vurgulayan Beltekin, “Bugün attığımız adım yalnızca ölçek büyütmek için değildir; küresel rekabette güçlü bir Türk savunma teknolojileri markası oluşturmak içindir. NATO projeleri ve uluslararası iş birlikleri sayesinde kazandığımız güveni, daha büyük bir teknoloji ekosistemine dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi. Beltekin, “Türkiye’den doğan, yüksek mühendislik kabiliyetiyle dünyaya teknoloji ihraç eden ve stratejik alanlarda küresel ölçekte söz sahibi olan bir marka inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.