MİA Teknoloji otonom sürüşte iş birliğine gitti

MİA Teknoloji A.Ş. (MIATK), bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.'nin Çin merkezli otonom sürüş teknolojileri geliştiricisi CalmCar ile stratejik iş birliği sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre iş birliği, Türkiye başta olmak üzere uluslararası pazarlarda Robotaxi hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Anlaşma kapsamında L4 seviyesinde otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların Türkiye'deki test ve doğrulama süreçleri tamamlanacak.

Ayrıca ticari Robotaxi operasyonlarının hayata geçirilmesine yönelik teknik ve operasyonel hazırlıklar yürütülecek.