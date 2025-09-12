MİA Teknoloji uluslararası alanda daha fazla görünür olacak

ANKARA (EKONOMİ)

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çivi, şirketin üstlendiği NATO ihalesi ile teknolojilerinin uluslararası düzeyde kabul edildiğini vurgulayarak, firmanın sayısal dönüşüm, elektromobilite, e-güvenlik, savunma, madencilik ve sağlık alanındaki ürünleriyle Türkiye ve Dünya ölçeğinde yeni projeler üstlenmek için çalıştığını kaydetti.

EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulunan Özgür Çivi, tamamı MİA iştiraki olan elektronik bisiklet paylaşımı ve şarj sisteminde faaliyet gösteren Tripy markasını büyütmeyi hedeflediklerini, sabit yatırımlar ve işletme harcamaları olarak öz sermayeden 1 milyar TL’ye yakın yatırım yaptıklarını vurgulayarak, “E-bike ve EV- charging elektrikli araç şarj sistemlerinde yüzde 100 MİA iştiraki olarak Tripy markasıyla hizmet veriyoruz. Elektromobilite alanına gelecek için çok önem veriyoruz. Çünkü elektrikli araçlar, fosil yakıtların kullanılmaması, daha çevreci, karbon salınımına dair de süreçleri doğru ve etkili yönetmek önemli” dedi.

Tripy’nin tüm yazılımının MİA ekiplerince geliştirildiğini hatırlatan Özgür Çivi, bu sayede teknolojinin sürekli geliştirilmesi esnekliğine sahip olduğunu, önceden rezerve sisteminin pilot proje olarak testlerinin başlaması ile tam saatinde ve zaman kaybetmeden şarj imkanı sunmak gibi avantaj sağlayan çözümler sunabildiklerini, yazılım entegrasyonuyla küresel ölçekte büyük 5-6 üreticinin uygulamalarında da Tripy şarj istasyonlarını gösterebildiklerini vurguladı.

Firmanın, Çinli Suzhou Dynalion firmasının da Türkiye'deki münhasır distribütörlüğünü aldıklarını hatırlatan Özgür Çivi, bu ürünün geliştirme ve satış yetkisinin de kendilerinde olduğunu vurguladı.

Firma kendi sahibi olduğu teknolojilerle bazı projeleri üstlenmede sonuca yaklaştı

Firmanın faaliyet gösterdiği alanlarda kendine özgün çözümlerini geliştirdiğini, donanım alanında güvenilir tedarikçilerle çalıştığını kaydeden Özgür Çivi, “MİA projelendirmeden itibaren entegre çözüm sunan bir firma. Biyogüvenlik, kimlik doğrulama, biyosensörler... Türkiye’de yüz okuma, iris tanıma, parmak izi gibi sınır güvenlikleri adına çalışmalarımız, projelendirmemiz ve fizibilite çalışmamız devam ediyor. Belirli alanlarda ihalelerin açılmasını da bekliyoruz” diye konuştu.

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çivi, bu avantaj ile dünya genelinde iş alma konusuna yoğunlaştıklarını, özellikle yurt dışındaki projeler için belirli düzeylerde ortaklıklar ve satın almalara da açık olduklarını kaydetti. Çivi, “İlerleyen projelerimiz de var. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da elektronik kimliklendirme, yüz tanımlama alanında büyük hacimli ihaleler bulunuyor, bunlara ilgi gösterip bazılarına katılım sağlıyoruz. Elektromobilite tarafı için ise Avrupa ve dünyadaki büyük üretici ve operasyon yapan firmalarla proje ortaklıkları ve ihaleler için ortak çözüme gidecek birliktelik süreçlerimiz söz konusu” bilgisini verdi.

MİA Teknoloji’nin İngiltere, Fas ve ABD ofislerinin olduğunu belirten Özgür Çivi, uluslararası AR-GE projelerimiz için Avrupa’da ofis açmayı planladıklarını, bu ofisten AB projeleri, yine AB’nin Horizon, Erasmus gibi büyük hibeli projelerini hedeflediklerini, uluslararası projeler için AR-GE birimlerini de ulusal ve uluslararası olmak üzere ikiye ayırdıklarını da bildirdi.

Çivi, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Horizon ve Erasmus gibi hibe ve proje çağrılı alanlara ilgi gösterdiklerini, Dünya Bankası’nın açtığı iki büyük ihale hazırlığında olunduğunu, AB Horizon tarafı için de 5 proje sunduklarını ve sonuçlarını beklediklerini, Asya Kalkınma Bankası çağrılı projelerini de tamamlama aşamasında olduklarını açıkladı.

Madencilik ve sağlık sektöründe de hizmet verilecek

Firmanın bir başka ilgi alanının madencilik olduğunu ve burada güvenli madencilik alanında katkı sağlayacak çözümler üreteceklerini belirten Özgür Çivi, arama, miktar, kıymet, hacim gibi verileri oluşturmada kendi yazılımları ile beraber yapay zeka desteği de kullanacaklarını, verilerin yapay zeka destekli kıymetlendirilmesini ve analiz edilmesini planladıklarını, yazılım geliştirme süreçlerinin de devam ettiğini belirtti.

Sağlık alanında, hastane bilgi ve yönetim sistemlerinde entegre çözümler sunduklarını, Türkiye’de üniversite hastanelerinden sonra özel hastaneleri de hedeflediklerini ve bünyelerine kattıklarını belirterek, bu sistemin yüzde 51’inin yine ABD’li büyük bir yatırımcı tarafından 46 milyon dolara satın alındığını hatırlattı.

Özgür Çivi, sayısal dönüşüm alanında, MIA Bilge ve MIA Kahin ürünlerini sunduklarını, Türkçe doğal dil destekli ve yapay zeka destekli çok amaçlı bir karar destek sistemi oluşturduklarını açıklayarak kurum ve büyük yapılarda bu sistemleri kullanmayı hedeflediklerini belirtti.