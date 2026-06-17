MİA Teknoloji'den Azerbaycan'da 10 yıllık lisans anlaşması
MİA Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Tripy Mobility, Azerbaycan'ın en büyük mobilite operatörlerinden Apar Ride ile 10 yıllık yazılım lisans sözleşmesi imzaladı.
MİA Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Tripy Mobility, Azerbaycan pazarında uzun vadeli iş birliğine imza attı.
Şirket, Azerbaycan'ın en büyük mobilite operatörlerinden Apar Ride ile 10 yıllık yazılım lisans sözleşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Anlaşma kapsamında Tripy Mobility'nin yazılım altyapısı ve teknolojik çözümlerinin Apar Ride tarafından kullanılacağı belirtildi.
Söz konusu iş birliği kapsamında taraflar arasındaki toplam iş hacminin kısa vadede 10 milyon dolar seviyesine ulaşması hedefleniyor.
Anlaşmanın, Tripy Mobility'nin yurt dışı gelirlerinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.