MIA Teknoloji'den Körfez'de yeni iş birliği
MIA Teknoloji, Kuveyt merkezli bir şirketle savunma, siber güvenlik ve kritik altyapı projelerine yönelik iş birliği için mutabakat zaptı imzaladı.
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MIA Teknoloji A.Ş., Kuveyt'teki faaliyetlerini güçlendirecek önemli bir iş birliğine imza attığını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Kuveyt merkezli bir firma ile anlaşma imzaladığı bildirildi.
Anlaşma kapsamında tarafların Kuveyt'te kamu, savunma ve kritik altyapı projelerine yönelik ortak iş geliştirme faaliyetleri yürütmesi planlanıyor.