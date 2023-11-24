Michelin İzmir ve Bodrum Seçkisine giren restoranlar plaketlerini aldı

Michelin Rehberi'ne bu yıl ilk kez eklenen İzmir ve Bodrum seçkisinde yer alan restoranlara restoranlarının girişinde sergileyecekleri plaketleri Metro Türkiye’nin İzmir Gaziemir mağazasında düzenlenen törenle takdim edildi.

Michelin Rehberi’nin İzmir ve Bodrum seçkisinde yer alan restoranların şefleri ve yeme içme sektörünün temsilcilerinin katıldığı plaket töreninde konuşan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, bu işbirliğinin, Türkiye'de gastronomi turizminin gelişmesi adına oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Metro Türkiye olarak, dünyanın en iyi ve köklü mutfaklarından biri olan Türk mutfağının hak ettiği yere gelmesini sağlamak için yerel değerleri evrensel bir bakış açısıyla ele almanın önemine değinen Türüng, şunları kaydetti: "Michelin Rehberi, restoranların ve şeflerin kariyerinde önemli bir yere sahip. Michelin Rehberi’nin, Türkiye’deki destinasyonlarını genişletmesiyle birlikte, Türk mutfağının ve şeflerinin uluslararası platformlarda da bilinirliğinin daha da artacağına inanıyoruz. Türk mutfağı kültürel bir miras. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından olan İzmir ve Bodrum’un seçkiye eklenmesi ile geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan Ege mutfağının hem ürünleriyle hem yerel lezzetleriyle daha da fazla keşfedileceğine inanıyorum. Hatta, doğru tanıtıldığı ve zenginliği daha da keşfedildiği takdirde, uluslararası bir gastronomi rotası olacak niteliğe sahip. İzmir’de 15 ve Bodrum'da da 19 restoranımız Michelin Rehberi 2024 seçkisine dahil oldu. Özellikle sürdürülebilirliği işinin merkezine alan bir şirket olarak yeşil yıldız alan restoranlarımızın varlığı da bizi ayrıca gururlandırdı. Tıpkı İstanbul ve Ege mutfağında olduğu gibi elbette mutfak kültürümüzü yaşatan daha birçok gastronomi destinasyonumuz ve restoranımız var. Onların da dahil olmasını bizler de sabırsızla bekliyoruz."

Michelin Rehberi gibi uluslararası öneme sahip bir restoran derecelendirme sistemine partner oldukları için oldukça memnun olduklarını dile getiren Türüng, Metro Türkiye’nin bugüne kadar, Türk gastronomisine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro’da pek çok Michelin Yıldızlı şefi, Türk şeflerle buluşturarak köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.