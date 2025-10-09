Michelin Key ilk kez Türkiye’de: 3 Michelin Key alan ilk otel açıklandı

Michelin Guide, 2025 yılı itibarıyla otellere verdiği yeni “Michelin Key” ödüllerini, dün akşam Paris’te düzenlenen özel bir törenle duyurdu, Türkiye’den oteller de listede yerini aldı.

Dünyaca ünlü rehberin değerlendirmesi sonucunda, Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, konaklama mükemmelliğinin zirvesi olan “3 Michelin Key” ile onurlandırılarak, Türkiye’de bu en yüksek ödüle layık görülen tek otel oldu. Boğaz kıyısındaki ihtişamıyla tanınan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ise konaklama deneyimindeki üstünlüğü tescilleyen “1 Michelin Key” ile ödüllendirildi.

Michelin, oteller için başlattığı “Michelin Key” programında, tıpkı restoranlarda yıldız sistemiyle yaptığı gibi, konaklama deneyiminde mükemmelliği belirleyen yeni bir ölçüt sunuyor. Key ödülleri; mimari ve iç tasarım, hizmetin tutarlılığı, otelin karakteri, fiyat-değer dengesi ve çevreyle bütünleşme kriterleri üzerinden veriliyor. Bu ödül, misafirlere yalnızca konaklama değil, unutulmaz bir deneyim garantisi sunduğunu teyit eden uluslararası bir kalite göstergesi olarak kabul ediliyor.

Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Reto Moser derecelendirmelerle ilgili olarak, “Bugün, Four Seasons Hotels Istanbul ailesi olarak büyük bir gurur ve sevinç yaşıyoruz. Four Seasons Hotel Sultanahmet'in, konaklama mükemmeliyetinin en üst seviyesi olan 3 Michelin Key ile ödüllendirilmesi, ekibimizin tutkusunun ve İstanbul'a olan adanmışlığımızın uluslararası alanda en güçlü tescilidir. Four Seasons Hotel Bosphorus'un da bu seçkin listede yer alması, misafirlerimize sunduğumuz eşsiz hizmetin gücünü gösteriyor. Bu tarihi başarı, çıtamızı daha da yükseğe taşımak için bize büyük bir ilham kaynağıdır. Bu vesileyle Four Seasons Hotel Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş’u ve bu başarıya emek veren tüm ekibimizi yürekten tebrik ediyorum; onların özverisi, vizyonu ve misafirperverliği bu olağanüstü sonucun en büyük mimarıdır” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, tarihi yarımadanın kalbinde, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’ne birkaç adım uzaklıkta yer alıyor. 1918-1919 yıllarında inşa edilen otel, bugün tarihî dokusunu koruyan mimarisi ve özenle restore edilmiş detaylarıyla misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Taş duvarların ve yüksek tavanların arasında yürürken, konuklar hem İstanbul’un tarihini hissediyor hem de modern lüksün konforunu yaşıyor. Yenilenen dekorasyonu, otantik dokusu ve kişisel hizmet anlayışıyla otel, geçmişin izlerini bugünün zarafetiyle birleştirerek unutulmaz bir konaklama yaşatıyor.

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, Boğaz kıyısındaki konumuyla İstanbul’un en ikonik manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Otel, 19. yüzyılda inşa edilmiş tarihî bir Osmanlı sarayından dönüştürülmüş olup, mimarisindeki zarafet ve detaylar geçmişin ihtişamını yansıtıyor. Geniş bahçeleri ve boğaza açılan teraslarıyla, misafirler gün doğumundan gün batımına kadar Boğaz’ın büyüleyici manzarasını yaşıyor. Çağdaş tasarımı, özenle restore edilmiş tarihî dokular ve özgün gastronomi deneyimleriyle birleşerek, İstanbul’un ruhunu yansıtan benzersiz bir yaşam alanı yaratıyor. Her konaklama, kişisel hizmet anlayışı ve Boğaz’ın sessiz ihtişamı sayesinde unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

Türkiye’de ilk kez verilen Michelin Key ödülleri, ülkenin lüks konaklama alanındaki global konumunu güçlendirirken, Four Seasons Hotels Istanbul’un misafir memnuniyetine, zarafete ve detaylara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Four Seasons Hotels Istanbul, bu önemli başarıyı, şehrin tarihine, kültürüne ve misafirperverliğine duyduğu derin saygıdan ilham alarak daha da ileri taşımayı hedefliyor.