MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisine Kapadokya ekleniyor

Michelin, MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki kapsamını, Kapadokya’ya genişlettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Kapadokya’daki ilk MICHELIN Rehberi restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla’daki seçkilerle birlikte, 4 Aralık 2025’te İstanbul’daki Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek özel bir törenle açıklanacak.

Kapadokya bölgesi, Türk ve Anadolu mutfak gelenekleri ile yerel ürünlere dayanan yapısıyla birçok olanak sunuyor. Lüks ve trend restoranlardan geleneksel yerel lokantalara kadar Kapadokya’nın gastronomisi; tandırda yavaş pişirilen etler, fermantasyon tekniklerinin ön planda olduğu lezzetler, meşhur güveçler, taze çorbalar ve zengin mezeler gibi güçlü ve unutulmaz tatları bir arada bulunduruyor.

"Kapadokya, yemek kültürünün ötesinde pek çok mucizeye ev sahipliği yapıyor"

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kapadokya, birden fazla ili kapsayan tarihi bir bölge. Gün doğumunda gerçekleşen sıcak hava balonu gösterileri, büyüleyici vadileri ve kaya oyma mağara evleriyle tanınan Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almasının yanı sıra, yemek kültürünün ötesinde pek çok mucizeye ev sahipliği yapıyor.

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec şöyle yorumladı: “İstanbul, İzmir ve Muğla’dan sonra müfettişlerimiz Kapadokya’yı da listelerine eklemekten büyük heyecan duyuyor. Bölgedeki köklü kültürü ve gelenekleri keşfettiler ve bunları yemek tutkunlarıyla paylaşmak için sabırsızlanıyorlar. Kapadokya’nın mutfak geleneği bölgeyle derin bir bağ içinde; şefler yerel ürünler ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Kapadokya, tarihi mucizelerle dolu bir yer; dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler taş oyma mağaraları, yer altı şehirleri ve sıcak hava balonlarının büyüleyici gösterileri için buraya akın ediyor. Şimdi bu bölgeyi tercih etmek için bir neden daha sunmak istiyoruz: Kapadokya’nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek.”

"Kapadokya, MICHELIN Rehberi’ne dahil edilmesiyle birlikte artık Orta Anadolu mutfağının en iyi örneklerini temsil etme rolünü de üstlenecek"

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; “Kapadokya, Türkiye’nin en bilinen destinasyonlarından biri. Bölgenin kendine has özellikleri zaten her yıl milyonlarca ziyaretçiyi cezbediyor, ancak MICHELIN Rehberi’ne dahil edilmesiyle birlikte artık Orta Anadolu mutfağının en iyi örneklerini temsil etme rolünü de üstlenecek. Binlerce yıllık geleneklerle şekillenen, Hititlerden Roma İmparatorluğu’na, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan medeniyetlerin izlerini taşıyan Orta Anadolu mutfağımız, yöresel ürünleri yaratıcı bir yaklaşımla harmanlayarak sunuyor. Kapadokya’daki yetenekli şeflerimizin ve dünya standartlarındaki restoranlarımızın MICHELIN Rehberi’nin dikkatini çekmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz ve ziyaretçilere gerçekten eşsiz bir gastronomi deneyimi sunacaklarına yürekten inanıyoruz” dedi.

MICHELIN Rehberi İstanbul ilk kez 2022 yılında yayımlandı ve o zamandan bu yana Türkiye’nin en büyük şehrinin gastronomik potansiyelini ve çeşitliliğini farklı seviyelerdeki dikkat çekici restoranlarla gözler önüne serdi. Rehber, iki yıl önce kıyı şehirleri olan İzmir ve Muğla’ya da genişledi ve bugün bir adım daha atarak, gözlerden uzak ama övgüyle anılan Kapadokya bölgesini de kapsamına alıyor.

Tamamı sektör profesyonellerinden oluşan uluslararası ve anonim müfettiş ekibi sayesinde, MICHELIN Rehberi dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlarda en iyi restoranları titizlikle seçiyor. Bugün Michelin Grubu’nun tam zamanlı çalışanları olan bu müfettişler, yalnızca sunulan yemeğin kalitesine odaklanan bir değerlendirme yöntemi kullanıyor.

Bu değerlendirme, 5 evrensel kritere dayanıyor:

- Ürünlerin kalitesi.

- Pişirme tekniklerine hakimiyet.

- Lezzetlerin uyumu.

- Şefin kişiliğinin yemek deneyimine yansıması.

- Zaman içinde ve menünün tamamında tutarlılık.

İstanbul, İzmir, Muğla ve Kapadokya 2026 MICHELIN Rehberi restoran seçkisi, 4 Aralık 2025’te İstanbul’da düzenlenecek tören ile açıklanacak. Seçki, MICHELIN Rehberi’nin web sitesinde ve iOS ile Android için ücretsiz mobil uygulamalarında erişilebilir olacak.

MICHELIN Rehberi’nin restoran seçkisine, Türkiye’de ve dünyada öne çıkan en iyi otelleri vurgulayan küresel bir otel seçkisi de eşlik ediyor.