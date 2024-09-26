MICHELIN Rehberi Türkiye’deki restoran seçkisini 5 Aralık'ta açıklayacak

Michelin, MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 seçkisini, 5 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul’da yer alan Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek törenle açıklayacak.

MICHELIN Rehberi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak tören, seçkiye yeni eklenecek olan ve en çok arzulanan MICHELIN Yıldızları, Yeşil Yıldızlar ve Bib Gourmand kategorisinde yer alacak olan restoranları keşfetme fırsatı sunacak. Sektör profesyonellerinin olağanüstü performansını ön plana çıkaran bir dizi özel ödül de etkinlik sırasında sahiplerini bulacak. MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, "MICHELIN Rehberi Müfettişleri bu yıl da İstanbul, İzmir ve Bodrum'daki en iyi restoranları seçmek için seyahat etti. Yeni bölgeleri keşfetmeye devam ederken, Bodrum'un ötesinde Muğla'nın ilave bölgelerini de ziyaret ederek gizli kalmış mutfak hazinelerini bulmaktan heyecan duydular. Tüm seçkimizi resmen açıklamak ve yerel gurmelere ve uluslararası gezginlere Türkiye'nin yemek tutkunları için gerçek bir cennet olduğunu bir kez daha vurgulamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Törene, MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 seçkisinde yer alacak tüm restoranların şefleri davet edilecek.

MICHELIN Rehberi’nin yeni seçkisi, etkinliğin hemen ardından MICHELIN Rehberi internet sitesinde ve MICHELIN Rehberi uygulamasında yayınlanacak. Bu basın bülteni, davetiye niteliğinde olmayıp, etkinlik davetiyeleri ve programla ilgili tüm detaylar ilerleyen günlerde katılımcılarla paylaşılacaktır.

MICHELIN Rehberi’nin metodolojisi

MICHELIN Rehberi, mobilitenin büyümesini desteklemek için 1900 yılında Michelin lastik şirketi tarafından oluşturuldu ve Orijinal misyonuna o zamandan beri sadık kaldı: gastronomi destinasyonlarını keşfetmek, uluslararası gezginleri ve gurmeleri en iyi restoranlara yönlendirmek, dünya mutfak sahnelerini ön plana çıkarmak ve seyahat kültürünü desteklemek.

MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir ve Muğla için restoran seçimleri, Rehber'in tarihi ve global metodolojisine sadık kalan ve aynı zamanda gizli olan Michelin Müfettişleri tarafından, herhangi bir iş birliğinden bağımsız olarak yapılmaktadır.

Müfettişler, Rehber’in aşağıdaki 5 uluslararası kriterini baz alarak, yalnızca restoranların sunduğu mutfağın kalitesini değerlendiriyor:

-Ürünlerin kalitesi,

-Pişirme tekniklerine hakimiyet,

-Lezzetlerin uyumu,

-Şefin kişiliğinin yemek deneyimine yansıması,

-Hem ziyaretler arasında hem de menüde tutarlılık.

Müfettişler tarafından keşfedilen en iyi yerel restoranları bir araya getirmeyi amaçlayan MICHELIN Rehberi seçkisinde, kapsamlı bir derecelendirme sistemi aracılığıyla en özel olanlar ön plana çıkıyor.

En gözde derece, en olağanüstü mutfak deneyimi sunan restoranlara verilen ve dünyaca ünlü MICHELIN Yıldızlarıdır. Seçkide, gözde Yıldız derecelendirmelerinin yanı sıra, iyi kalitede yemekleri uygun fiyata sunan restoranlara verilen popüler Bib Gourmand kategorisi ve gastronomi alanında tamamen sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeyi taahhüt eden rol model restoranlara verilen MICHELIN Yeşil Yıldız da yer alıyor.