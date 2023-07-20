MICHELIN Rehberi’nin Türkiye haritasına İzmir ve Bodrum eklenecek

Michelin, Türkiye’deki seçkisine İzmir ve Bodrum’un da dahil edildiğini duyurdu. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçimleri, rehberin İstanbul’daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek özel bir törenle duyurulacak.

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec: “Geçen yıl İstanbul’a yaptıkları ilk ziyaretlerden sonra müfettişlerimiz, yol haritalarına İzmir ve Bodrum’u dahil etmekten oldukça memnunlar. Bu iki lokasyon sadece kültürel ve turistik açıdan unutulmaz ve benzersiz deneyimler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda keşfedilmeyi hak eden bir mutfak kültürüne de sahip. İzmir ve çevresi, yöresel kültürü ön plana çıkaran ve çoğu genç şefin üst düzey gastronomik yeteneklerini sergileyebildiği heyecan verici restoranlara sahipken Bodrum, geleneksel ve ulaşımı kolay olacak şekilde şehir merkezinde yer alan restoranların yanında lüks tatil köylerindeki inovatif konseptler sunan restoranlarıyla da parlıyor. Bu iki yeni bölgeyi MICHELIN Rehberi ailesine dahil ederek, Türkiye’nin asla kaçırılmaması gereken bir gastronomi destinasyonu olduğu mesajını dünyaya yaymayı gönülden arzuluyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şöyle konuştu: “İstanbul’un ardından önde gelen turizm destinasyonlarımız arasında yer alan İzmir ve Bodrum’un ‘gastro-şehir’ olarak öne çıkmasından dolayı son derece mutluyuz. Sürdürülebilirlik kavramını özünde barındıran mutfak kültürümüzün zenginliğini, bölgenin en nitelikli ürünleriyle, tarladan sofraya yaklaşımıyla harmanlayan yetenekli şeflerimiz sayesinde dünyaya sergileyebileceğiz. Bu lezzetleri tatmak için İzmir ve Bodrum'a gelecek olan ziyaretçiler, Turkaegean’ın turkuaz suları, derin tarihi mirası, tesis kalitesi ve kruvaziyer turizminden mavi yolculuğa (gulet turları) kadar uzanan sınırsız olanaklar karşısında hayrete düşecek. Türkiye'nin gastronomi turizmindeki büyüyen potansiyelini göstermesi itibarıyla, bu 2 yeni bölgemizin Michelin Rehberi’ne eklenmesinden dolayı çok memnunuz, önümüzdeki senelerde yeni şehirlerimizin de listeye ekleneceğine kuvvetle inanıyoruz.”

2022'de ilk kez yayınlanan MICHELIN Rehberi İstanbul, gastronomik bistrolardan lüks restoranlara ve geleneksel restoranlara kadar farklı türdeki restoranlara özel olarak ışık tutmanın yanı sıra, çeşitli mevsime özgün tatları ve spesiyaliteleri de gözler önüne serdi.

MICHELIN Rehberi'nin, tüm destinasyonlarda olduğu gibi İzmir ve Bodrum’un mutfak kültürünü Michelin Rehberi’nin tarihsel ve evrensel metodolojisini temel alarak ön plana çıkarması ve bulundurdukları en iyi restoranları önermesi bekleniyor.

Sektörün eski profesyonellerini barındıran ve şimdilerde Michelin Grubu’nun tam zamanlı çalışanı olan gizli ve bağımsız Michelin müfettişleri tarafından uygulanan bu metodoloji, sadece sunulan tabağın kalitesine odaklanıyor ve belirlenen 5 kritere göre değerlendirme yapıyor:

- Ürünlerin kalitesi;

- Pişirme tekniklerine hakimiyet;

- Lezzetlerin uyumu;

- Şefin kişiliğinin yemek deneyimine yansıması;

- Hem ziyaretler arasında hem de menu genelinde tutarlılık.

MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum 2024’ün tüm seçkisi 9 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan MICHELIN Rehberi Seremonisi sırasında açıklanacak. Rehberde yer alan restoranlar, MICHELIN Rehberi internet sitesinden ve ayrıca ücretsiz sunulan IOS ve Android uygulamaları üzerinden paylaşılacak.