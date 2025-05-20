Michelin Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirildi
Mobilite ve inovasyon alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Michelin, Türkiye’deki satış operasyonunda önemli bir değişikliğe gitti. 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak atamada, Michelin Türkiye Satış Direktörlüğü görevini Gözde Alpaslan üstlenecek.
Michelin Türkiye Satış Direktörlüğü görevini 1 Haziran'dan itibaren Gözde Alpaslan üstlenecek.
Gözde Alpaslan kimdir?
Gerçekleştirilen atama ile 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Michelin’in Türkiye’deki satış faaliyetlerinin başına geçen Gözde Alpaslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, Harvard Üniversitesi’nde Uluslararası Kamu Yönetimi üzerine master yaptı. Kariyeri boyunca farklı sektörlerin satış ve pazarlama stratejilerine yön veren Gözde Alpaslan, 2020 yılı Nisan ayında Michelin Türkiye’ye Pazarlama Direktörü olarak katılmıştı. 2020 yılından bu yana Michelin Türkiye ve Michelin Orta Avrupa & Orta Asya Bölge’de pazarlama alanında önemli sorumluluklar üstlenen Gözde Alpaslan, bundan sonra Michelin Türkiye’nin satış faaliyetlerine yön verecek.