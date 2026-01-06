Microchip Technology üçüncü çeyrek satış beklentisini yükseltti

Microchip Technology, üçüncü çeyrek net satış beklentisini artırdı. Şirket, pandemi döneminde biriken fazla stokların eritilmesi ve güçlü siparişlerin etkisiyle toparlanma yaşarken, hisseler mesai sonrası işlemlerde yüzde 5,6 yükseldi.

Çip üreticisi, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde net satışların yaklaşık 1,19 milyar dolar olmasını bekliyor. Bu rakam, kasım ayında açıklanan 1,11–1,15 milyar dolar aralığındaki tahminin üzerinde yer alıyor. Aralık başında şirket, satışların bu aralığın üst sınırına yakın gerçekleşeceğini öngörmüştü.

CEO Steve Sanghi, "Aralık çeyreğinde tatil dönemine rağmen siparişler çok güçlüydü. Mart çeyreği için başlangıç sipariş birikimimiz aralık çeyreğine göre çok daha iyi başladı" dedi.

Şirket, iç stoklarını önemli ölçüde azalttığını ve bunun yazım zararlarını düşürmeye başlayacağını belirtti. Ayrıca mart çeyreğinde fabrika üretimini artırarak kapasite kullanımındaki düşük seviyelerin maliyetini azaltmayı planlıyor.

Microchip, 2026 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını 5 Şubat’ta açıklayacak.