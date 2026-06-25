Micron'un geliri yapay zekâ talebiyle 4 kattan fazla arttı

Micron Technology, yapay zekâ kaynaklı güçlü bellek talebinin desteğiyle mali yılının üçüncü çeyreğinde analist beklentilerini aşan sonuçlar açıkladı. Şirket hisseleri, seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 13 yükselerek 1.179 dolara çıktı

Micron'un üç aylık geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 9,3 milyar dolardan 41,46 milyar dolara çıkarak 4 kattan fazla arttı. LSEG tarafından derlenen analist tahminleri gelirin 35,84 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Şirketin düzeltilmiş hisse başına karı 25,11 dolar olarak gerçekleşerek 20,78 dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı.

50 milyar dolar gelir beklentisi

Micron, içinde bulunulan çeyrekte gelirinin yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 11,3 milyar dolar gelir elde etmişti. Analistlerin yeni çeyreğe ilişkin gelir beklentisi 43,58 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin net karı üçüncü çeyrekte 28,24 milyar dolar veya hisse başına 24,46 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 1,89 milyar dolar, hisse başına kazanç ise 1,68 dolar seviyesindeydi.

Brüt kâr marjı, bir önceki çeyrekteki yüzde 74,9 ve geçen yılki yüzde 39 seviyesinden yüzde 84,9'a yükselerek analist beklentilerini aştı.

Veri merkezi faaliyetlerinde büyüme ilk sırada

En güçlü büyüme veri merkezi faaliyetlerinde kaydedildi. Bu bölümün geliri, geçen yılki 1,53 milyar dolardan 11,5 milyar dolara çıkarak 7 kattan fazla arttı. Veri merkezi katı hal sürücülerinden elde edilen gelir de 5 milyar doları aştı.

Bulut belleği geliri yüzde 300'den fazla artarak 13,77 milyar dolara ulaştı. Mobil cihazlar ve kişisel bilgisayarlara yönelik birimin geliri yüzde 250'den fazla yükselerek 11,52 milyar dolar oldu. Otomotiv ve gömülü sistemlere yönelik bellek satışları ise 4 kattan fazla artarak 4,63 milyar dolara çıktı.

1 yıl yüzde 700 yükseldi

Micron, yapay zekâ kaynaklı talep nedeniyle bellek piyasasındaki sıkı koşulların 2027 sonrasında da devam etmesini beklediğini açıkladı. Şirket, veri merkezi işletmecileri ve otomobil üreticileri dahil müşterilerle satışları 3 ila 5 yıl süreyle güvence altına alan 16 uzun vadeli anlaşma imzaladı.

Micron hisseleri son 1 yılda yaklaşık yüzde 700 yükselirken şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları aştı. Şirket ayrıca temmuz ayında hissedarlara hisse başına 15 sent temettü ödeyeceğini bildirdi.