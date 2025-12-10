Microsoft, Asya’daki en büyük yatırımını Hindistan’a yapıyor

Microsoft, Asya’daki en büyük yatırımı olarak tanımladığı Hindistan’a dört yıla yayılan 17,5 milyar dolarlık kaynak ayıracağını açıkladı. Yatırım; ülkenin bulut ve yapay zeka altyapısını güçlendirmeyi, beceri kazanımını artırmayı ve sürekli operasyonları geliştirmeyi hedefliyor.

Hindistan yapay zekada liderlik iddiasını güçlendiriyor

Şirketin CEO’su Satya Nadella, söz konusu yatırımın yılın başında duyurulan 3 milyar dolarlık taahhüdün üzerine eklendiğini belirtti. Microsoft, Hindistan’ın yapay zekada liderlik etme kararlılığını vurgularken, ülkenin kapsayıcı büyüme ve ekonomik dönüşüm açısından bir katalizör rolü üstlendiğini ifade etti.

"Microsoft, otuz yılı aşkın süredir Hindistan’ın bir parçası"

Microsoft Hindistan ve Güney Asya Başkanı Puneet Chandok, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Microsoft, otuz yılı aşkın süredir Hindistan’ın bir parçası. Ülke, yapay zeka öncelikli geleceğine kendinden emin adımlarla ilerlerken, bir milyar hayali güçlendirecek altyapı, inovasyon ve fırsatları geliştirme konusunda güvenilir bir ortak olmaktan gurur duyuyoruz."

Nadella’dan Modi ile mesaj

Satya Nadella, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile çekilmiş fotoğrafını X hesabında paylaşarak şu mesajı verdi:

"Microsoft, Hindistan’ın yapay zekâ odaklı geleceği için gereken altyapıyı, becerileri ve bağımsız yetenekleri geliştirmeye yardımcı olacak."