Microsoft, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Microsoft, satış ve danışmanlık ekiplerinin yanı sıra Xbox oyun bölümünde de işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin duyuruyu önümüzdeki hafta yapması bekleniyor.

Kaynaklar, bu turdaki işten çıkarmaların geçen yılki kesintilere kıyasla daha küçük çaplı olacağını belirtti. İşten çıkarmaların, Microsoft'un yaklaşık 220 bin kişilik küresel iş gücünün yüzde 2,5'inden daha azını kapsaması bekleniyor.

Yapay zeka yatırımları maliyet baskısını artırıyor

Business Insider'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Microsoft'un, yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlarını sürdürürken operasyonel maliyetleri azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. Şirketin son dönemde hisse performansındaki zayıflık ve Wall Street'in artan kârlılık baskısı nedeniyle giderlerini yeniden gözden geçirdiği ifade ediliyor.

Geçen yıl da binlerce kişiyi işten çıkarmıştı

Microsoft, geçen yıl mayıs ayında 6 bin, temmuz ayında ise yaklaşık 9 bin çalışanla yollarını ayırmıştı. Şirket ayrıca bu yılın başlarında ABD'de belirli kriterleri karşılayan çalışanlara gönüllü emeklilik programı da sunmuştu.