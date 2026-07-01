  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Microsoft, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Takip Et

Microsoft, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Microsoft'un maliyetleri düşürme ve yapay zeka yatırımlarına kaynak yaratma hedefiyle önümüzdeki hafta yeni bir işten çıkarma programı açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Microsoft, binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Takip Et

Microsoft, satış ve danışmanlık ekiplerinin yanı sıra Xbox oyun bölümünde de işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin duyuruyu önümüzdeki hafta yapması bekleniyor.

Kaynaklar, bu turdaki işten çıkarmaların geçen yılki kesintilere kıyasla daha küçük çaplı olacağını belirtti. İşten çıkarmaların, Microsoft'un yaklaşık 220 bin kişilik küresel iş gücünün yüzde 2,5'inden daha azını kapsaması bekleniyor.

Yapay zeka yatırımları maliyet baskısını artırıyor

Business Insider'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Microsoft'un, yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlarını sürdürürken operasyonel maliyetleri azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. Şirketin son dönemde hisse performansındaki zayıflık ve Wall Street'in artan kârlılık baskısı nedeniyle giderlerini yeniden gözden geçirdiği ifade ediliyor.

Geçen yıl da binlerce kişiyi işten çıkarmıştı

Microsoft, geçen yıl mayıs ayında 6 bin, temmuz ayında ise yaklaşık 9 bin çalışanla yollarını ayırmıştı. Şirket ayrıca bu yılın başlarında ABD'de belirli kriterleri karşılayan çalışanlara gönüllü emeklilik programı da sunmuştu.

ABD, Anthropic'in yapay zeka modelleri üzerindeki ihracat kontrolünü kaldırdıABD, Anthropic'in yapay zeka modelleri üzerindeki ihracat kontrolünü kaldırdıŞirket Haberleri
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 1 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 1 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi
Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler...Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler...Gündem
Altında düşüş sürüyor: İşte 1 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında düşüş sürüyor: İşte 1 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 