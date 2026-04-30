  Microsoft, çeyrek dönemde tahminlerin üzerinde bilanço açıkladı
Microsoft, çeyrek dönemde tahminlerin üzerinde bilanço açıkladı

Microsoft, güçlü bulut büyümesinin desteğiyle çeyrek sonuçlarında beklentileri aşarak gelir ve kârlılıkta öne çıktı.

Microsoft, çeyrek dönemde tahminlerin üzerinde bilanço açıkladı
Microsoft, 2026 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında piyasa beklentilerini aşan güçlü sonuçlar açıkladı. Şirketin hisse başına kârı (EPS) 4,27 dolar ile 4,03 dolarlık piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşti.

Gelirler 82,89 milyar dolar ile 81,46 milyar dolarlık beklentiyi aşarken, faaliyet kârı 38,40 milyar dolar ile 36,9 milyar dolarlık konsensüsün üzerinde geldi.

Şirketin toplam bulut gelirleri 54,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Azure ve diğer bulut hizmetlerinde kur etkisinden arındırılmış gelir artışı %39 ile piyasa beklentisi olan %38,2'nin hafif üzerinde kaydedildi.

Microsoft 365 ticari bulut gelirleri yıllık bazda %19 artarken, bireysel kullanıcıya yönelik Microsoft 365 bulut gelirlerinde büyüme %33 olarak gerçekleşti. Şirketin bulut segmentindeki güçlü performansın, toplam gelir ve kârlılığı destekleyen ana unsur olduğu değerlendirildi.

