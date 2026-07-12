Microsoft Copilot entegrasyonuyla güçlenen Casper Nirvana S100 AI

Windows 11 Home ile entegre çalışan Casper Nirvana S100 AI, yapay zekâ destekli teknolojileri günlük kullanımın merkezine taşıyarak bilgisayar deneyimini yeniden tanımlıyor. Microsoft Copilot desteği sayesinde içerik üretimi, iletişim ve veri analizi gibi süreçler hız kazanırken, güçlü donanım altyapısı bu deneyimi kesintisiz hale getiriyor. 35 yıllık teknoloji birikimiyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan Casper’ın, The ONE Awards kapsamında “Yılın İtibarlı Markası” seçilmesi de bu yaklaşımın güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.



Windows 11 Home ve Copilot ile hızlanan üretkenlik



Windows 11 Home’un Copilot entegrasyonu, Casper Nirvana S100 AI’ı kişisel bir üretkenlik merkezine dönüştürüyor. Belgeleri saniyeler içinde özetleme, e-posta oluşturma ve karmaşık analizleri hızla tamamlama gibi işlemler günlük iş akışını hızlandırıyor. Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H işlemci ve DDR5-5600 RAM ile desteklenen performans altyapısı sayesinde fotoğraf düzenleme süreçleri yüzde 50’ye kadar hızlanıyor, video üretimi yüzde 65’e varan oranlarda kısalıyor, oyun performansı ise yüzde 67’ye kadar artış gösteriyor. Aynı zamanda akış izlerken yüzde 34, görüntülü görüşmelerde yüzde 36’ya kadar güç tasarrufu sağlayan yapı, performans ile verimliliği dengeli bir şekilde bir araya getiriyor.



Güvenliği kişiselleştiren akıllı sistem



Windows 11 Home’un “Sıfır Güven” yaklaşımıyla çalışan Casper Nirvana S100 AI, verileri uçtan uca koruyan bir güvenlik mimarisi sunuyor. Parmak izi okuyucu özelliği sayesinde cihaz erişimi tamamen kullanıcıya özel hale gelirken, şifre süreçleriyle vakit kaybetmeden hızlı ve güvenli bir kullanım sağlanıyor. Bu yapı, hem bireysel hem profesyonel kullanımda verilerin korunmasını önceliklendirirken iş akışının kesintiye uğramasını engelliyor.



Mobil yaşam için tasarım ve konfor bir arada



Alüminyum gövdesi ve özel hairline dokulu tasarımıyla dikkat çeken Casper Nirvana S100 AI, estetik ile dayanıklılığı bir araya getiriyor. 1,8 kilogram ağırlığı ve ince yapısı sayesinde gün boyu kolay taşınabilirlik sunan cihaz, 16 inç ekranı ve 300 NIT parlaklığıyla canlı ve net bir görüntü deneyimi sağlıyor. 180 derece açılabilen ekran yapısı esnek kullanım imkânı sunarken, 3 kademeli arka aydınlatmalı klavye düşük ışık koşullarında konforlu bir yazım deneyimi yaratıyor. Günlük kullanımda fark yaratan x1.5 geniş touchpad alanı ise daha hassas ve akıcı bir kontrol sunarak kullanıcı deneyimini ileri taşıyor.



Windows 11 Home ile kesintisiz gün boyu performans



Windows 11 Home ile çalışan Casper Nirvana S100 AI, güçlü pil performansıyla gün boyu kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. 8 saatten uzun pil ömrü mobil kullanıcılar için önemli bir avantaj yaratırken, standart dizüstülere kıyasla yüzde 7 daha hızlı bellek desteği uygulamaların anında açılmasını sağlıyor. İster kampüste ister ofiste ister seyahatte kullanılsın, cihaz her ortamda aynı performans seviyesini koruyarak üretkenliği sürdürülebilir hale getiriyor.

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