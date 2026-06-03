Microsoft, kişisel yapay zeka asistanı Scout'u piyasaya sürecek

Microsoft, OpenClaw'dan ilham alan kişisel asistanı Scout'u piyasaya sürüyor. Teknoloji devi, OpenClaw'ın gücünü ve esnekliğini Microsoft 365 ekosistemine getirmeyi amaçlıyor.

2026 yılının ilk haftalarında OpenClaw, yapay zeka dünyasında hızla yayıldı ve sektörün en iddialı teknoloji uzmanlarının birçoğunu sınırsız bir yapay zeka ajanının neşesi ve kaosuyla tanıştırdı.

OpenClaw çerçevesi üzerine inşa edilen Scout, kullanıcının yanında çalışmak üzere tasarlanmış, sürekli aktif bir yapay zeka ajanı.

"Scout, kullanıcıyı daha iyi anlayıp kişiselleştirilmiş kararlar alıyor"

Microsoft Başkan Yardımcısı Omar Shahine, fikrin kullanıcının ihtiyaçlarına aktif olarak uyum sağlayan bir asistan oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Omar Shahine "Hepimizin çalışma biçimlerinde ilginç tuhaflıklarımız var ve insanlar bu kalıpları, ajanlarında kalıcı olan anılara ve becerilere dönüştürüyor. Böylece ajan daha yetenekli hale geliyor, sizi daha iyi anlıyor, daha fazla yetki kazanıyor ve yargılarda bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Omar Shahine, Microsoft'un OpenClaw tabanlı yeni kişisel yapay zeka asistanı Scout'un geliştirilmesine liderlik eden yönetici konumunda görev alıyor. Microsoft'un deneysel ürünlerine erken erişim sağlayan Frontier programı aracılığıyla sunulan Scout'u kullanmak için GitHub Copilot aboneliğine ihtiyaç duyulacak.

Scout bulut tabanlı, ancak masaüstü ve web tarayıcılarında da çalışıyor, bu nedenle e-posta kutularına, takvimlere ve diğer sistemlere bağlanmak kolay. Bloomberg'ten Hande Berktan'ın haberine göre Scout, takvim yönetimi ve toplantı gündemi taslağı hazırlama gibi önceden paketlenmiş becerilerle birlikte gelecek, ancak Shahine asıl değerin kullanıcıların kendi başlarına geliştirecekleri becerilerde olacağını düşünüyor.

Güvenlik konusuna gelince, Microsoft kontrolsüz ajanlarla ilgili endişeleri gidermek için özel bir koruma sistemi uygulamaya koydu. Yapay zeka asistanının talimatlara uygun çalıştığını sürekli denetleyen yerleşik bir politika uyum sistemi yer alıyor.