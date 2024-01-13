Microsoft, tahtını Apple’dan geri aldı

Microsoft, 2021 yılından bu yana ilk kez Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple hisseleri dün yüzde 0,2 yükselirken, Microsoft yüzde 1 artış kaydetti. LSEG verilerine göre Microsoft'un piyasa değeri 2,887 trilyon dolar ile en yüksek seviyesine ulaştı. Apple'ın piyasa değeri ise 2,875 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Apple, yılın ilk iki haftasında yüzde 3 değer kaybetti

Akıllı telefon pazarındaki endişeler ve iPhone'a yönelik taleplerin düşeceği beklentileriyle Apple hisseleri, 2024 yılının ilk 2 haftasında yüzde 3 değer kaybetti.

Microsoft hisseleri ise OpenAI'a yaptığı yatırım ve yapay zeka alanındaki hamleleriyle aynı dönemde yüzde 3 yükseldi. Apple hisseleri geçen yıl yüzde 48 artarken, Microsoft yüzde 57 yükseliş yaşamıştı.

Apple'ın ilk VR/AR başlığı Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'de satışa sunulacak ve 2007'deki iPhone'dan bu yana en büyük ürün lansmanı olması bekleniyor.

Microsoft, en son 2021'de Apple'ın önüne geçmişti. Apple, o dönemde COVID-19 salgınıyla ilgili tedarik sorunları ile boğuşuyordu.