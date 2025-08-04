Microsoft Türkiye’de üst düzey atama

Microsoft Türkiye, üst düzey bir atamayla Beyza Sakallı’yı Chief Marketing Officer (Chief Marketing Officer-CMO) görevine getirdi. Sakallı, yeni görevinde şirketin bulut teknolojileri, yapay zekâ çözümleri, Copilot ürünleri ve güvenlik alanlarındaki pazarlama stratejilerine liderlik edecek.

Beyza Sakallı kimdir?

Beyza Sakallı, Microsoft bünyesindeki kariyerine 12 yıl önce, şirketin global liderlik gelişim programı MACH (Microsoft Academy for College Hires) kapsamında başladı. Bu süreçte farklı pazarlama alanlarında görev alan Sakallı, Partner Channel Marketing, Azure ürün grubu pazarlaması ile geliştirici toplulukları ve açık kaynak odaklı projelerde aktif roller üstlendi.

Son olarak Merkezi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEMA) bölgesinde Microsoft’un yapay zekâ vizyonunu iş dünyasıyla buluşturan “AI Tour” programının yürütülmesinden sorumlu olan Sakallı, bu stratejik projeyi 17 ülkede yönetti. Güney Afrika’dan Yunanistan’a, Polonya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne uzanan geniş bir coğrafyada, içerik planlama, müşteri deneyimi ve bölgesel uygulama stratejilerinde görev aldı.

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde İşletme ve Psikoloji çift anadal programıyla tamamlayan Sakallı, Microsoft’un Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki pazarlama ve program yönetimi görevlerinin ardından Türkiye operasyonunun pazarlama liderliğini üstlenmiş oldu.